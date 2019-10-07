外幣ATM兩大優惠 公民銀砸錢搶設拚換匯商機

看好民眾對外匯持有意願高，加上出國旅遊、洽商的換匯需求，銀行除了比拚外匯存款利率外，也積極布點增設外幣 ATM 搶市占率，過去外幣 ATM 向來由民營銀行 PK，公股銀行也開始砸錢搶布局外幣 ATM，一銀今 (7) 日宣布，年底前外幣 ATM 要從現有的 5 台擴增至 40 台，大搶外匯商機。

外幣 ATM 不受時間空間限制，可供民眾隨時提領外幣現鈔，不僅有匯率折讓優惠還可免手續費，頗受市場歡迎，包括玉山銀行、中國信託近年來積極增設外幣 ATM，玉山銀行更將外幣 ATM 搬進量販店，台新跟中信在部分超商也設有外幣 ATM 機台。

為擴大外幣 ATM 機台，一銀表示，目前外幣 ATM 僅 5 台，為增加民眾提領方便，預計在 10 月前將外幣 ATM 增加 3 倍至 16 台，年底前預計擴增至 40 台。

一銀指出，民眾換匯可以透過網路銀行或手機下載第 e 行動、iLEO App，直接於線上申購所需的外幣，選好面額配置，並指定就近的第一銀行分行觀光結匯櫃台領取，領取前只要出示身分證明文件即可提領，手續相對簡便。

目前各銀行的外幣 ATM 幾乎都有日圓、美元兩大類外幣現鈔可提領，部分 ATM 則增加人民幣、英鎊與港幣等外幣供提領，民眾不必特別開立外幣帳戶，就能透過金融卡直接從新台幣帳戶提領外幣現鈔，或是跨行提領額外支付手續費，比起臨櫃換鈔相對方便優惠。