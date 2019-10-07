iPhone 11、XR用戶注意 LINE偷看訊息功能正式回歸

通訊軟體 LINE 今 (7) 日釋出 iOS9.16.5 更新版本，讓之前因 iPhone 11 系列棄用 3D Touch 功能後，一度消失的「偷看訊息」功能正式回歸，目前只支援 Haptic Touch 的 iPhone 用戶，都能正常使用，只要長按聊天室列表的訊息，就能顯示內容，不會顯示已讀。

蘋果今年 9 月發表 iPhone 11 系列，正式全面取消 3D Touch 功能，包括前一代的 iPhone XR，少了許多方便的功能，讓許多忠實果粉抱怨連連，像是選字、快捷選單，以及大家最常用的偷看 LINE 訊息等。

LINE 今日公告推出 iOS 版本 9.16.5 更新，可以在適用的 iPhone/iPad 裝置上支援 iOS 13 的觸覺回饋觸控功能，讓用戶只要透過長按聊天室或好友等項目顯示內容，不會留下已讀紀錄。

根據 LINE 官方公告，支援觸覺回饋觸控機型為 iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 和 iPhone XR。至於仍可使用 3D Touch 的蘋果手機，像是 iPhone 6S 至 iPhone XS 間的機型，則不受到影響。

除了 iPhone 之外，能更新版本至 iOS 13，但不具備 3D Touch 或 Haptic Touch 功能的裝置，如目前所有系列的 iPad，現在也可以使用偷看 LINE 訊息功能。