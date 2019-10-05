受惠政府專案帶動 全訊前9月營收年增37%

全訊 (5222-TW) 今 (5) 日公布 9 月合併營收 6333 萬元，月增 36.64%、年增 513%，全訊表示，受惠中科院訂單能見度佳，前 9 月合併營收已接近去年全年，第 4 季可望持續受惠政府專案，帶動營收成長。

全訊累計今年前 9 月合併營收達 3.51 億元，年增 37.9%，已接近去年全年 3.61 億元的水準。

全訊表示，今年受惠中科院訂單能見度佳，前 9 月合併營收已接近去年全年水準，由於中科院採計畫性出貨，預期第 4 季仍將有明確的成長動能，全年合併營收可望創高，而除中科院外，功率放大器 (PA) 模組也跨足海外市場，打進包括印度、以色列與俄羅斯等國防體系供應鍊，目前外銷比重約占整體營收 2 成。

展望未來，全訊表示，第 4 季在政府推廣國防自主的方向下，訂單能見度高，公司也完成氮化鎵 (GaN) 高頻功率放大器，並陸續出貨，商用市場方面，將積極投入開發毫米波功率放大器產品等 5G 應用。

全訊為砷化鎵微波積體電路 (GaAs MMIC) 及功率放大器 (PA) 模組製造商，擁有一座 4 吋砷化鎵晶圓廠，產品主要應用在國防軍事領域，以電子掃描主動相列雷達、防禦飛彈尋標系統等為主，商用市場則應用範圍在無線區域網路、安全監控系統與行動通訊基地台等。