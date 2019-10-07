支付業者 PayPal 正式聲明，已決定退出參與 Facebook 主導推動加密貨幣項目 Libra 及其管理機構 Libra Association。PayPal 在聲明中表示，公司「決定放棄進一步參與」Facebook 所提出的加密貨幣計畫，改而「繼續專注於提升現有任務與事業為優先，我們努力為未獲得服務的人口提供大眾化的金融服務」。

聲明表示：「我們依然支持 Libra 的抱負，並且期盼為未來共同合作的方式繼續對話。Facebook 一直是 PayPal 長期且重要的策略合作夥伴，而我們將持續在許多方面與 Facebook 合作並予以支持。」

對此，Libra Association 發言人亦向媒體透露:「我們證實 PayPal 已告知不打算參與。」

今年 6 月，Facebook 公布 Libra 加密貨幣項目，宣布將推出一種穩定幣，目的是為全世界無銀行帳戶的群眾提供金融服務。然而，這項計畫隨後卻立刻招致監管部門強烈反對，許多國家的決策者紛紛表示，Facebook 可能將對全球貨幣秩序的穩定性構成威脅。法、德兩國部長矢言封殺這項計畫，至於美國眾議員 Maxine Waters，則是要求 Facebook 停止 Libra 計畫的所有發展行動。

Facebook 當時解釋說，該公司將與 27 家夥伴企業合作，利用投資代幣 Libra Investment Token 做為投票工具，來監督 Libra 代幣的管理事宜。Libra Association 原定於 10 月 14 日舉行會議，並簽署一份正式創立其治理組織的章程。

Libra Association 政策與公關主管 Dante Disparte 10 月 4 日在一份聲明中表示，「建立一個可讓數十億無法使用金融服務人獲得權利的支付網絡，同時也要兼具現代化、少有爭議、高安全度等考量，這是一趟旅程，並非目的地，而且路途甚艱。」

Dante Disparte 表示：「我們承認，改變是艱困的，而且每個踏上這趟旅程的組織都必須自行評估改革所帶來的風險與報酬。我們期盼在十天內召開第一場 Libra Council 理事會會議，屆時將分享最新發展，包括展現出熱烈參與興趣的 1,500 家組織的細節資訊。」

區塊客昨日已預先報導，續 Visa、萬事達卡之後，支付巨頭 PayPal 再傳聞「打算退出 Facebook 加密貨幣項目 Libra」。據稱，Facebook 於 10 月 3 日召集該項目管理機構 Libra Association 的 28 家創始成員，旨在針對「Libra 該如何應對來自監管機構日益高漲的反對聲浪」進行商討。不過，有與會者表示，「PayPal 是唯一缺席的成員」。

PayPal 關係密切的人士表示，尤其考量到洗錢方面的疑慮，這家支付公司擔憂 Facebook 將無法平息各國監管機構的反對呼聲，更評論道，「Facebook 似乎並未跟監管層溝通妥善。支付公司不希望監管審查滲入他們的業務」，因此，「PayPal 不太可能成為 Libra Association 首批的正式簽約者，但往後有可能重新考慮加入該項目」。

這篇文章 PayPal 證實退出 Libra 項目！ Facebook 回應：「改變是艱困的」 最早出現於 區塊客。

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