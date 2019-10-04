日本金融廳（FSA）9 月 30 日發布「基金投資加密貨幣」的草擬規範指引，在引言中提到預期未來會出現加密資產的金融產品，但僅在提議修正案的內容中提及。這是日本金融廳在沒有禁止加密貨幣相關金融產品的情況下，審慎管理其市場的最新進展。

在這份提議的「金融商品交易業者全面監管指引」中，日本金融廳在導言內提到：「預期未來將形成投資於加密資產的金融產品」，「但也有跡象顯示，加密資產相關投資正鼓勵投機炒作。當局相信，有必要小心處理投資於這類資產投資信託的成立與銷售」。

實際的修訂內容更為模糊。金融廳建議，基金在投資信託最初目標以外的資產時，應審慎而為，並且評估可能的風險，像是波動率和流動性等因素，此外，指引內容對於基金投資於「非特定資產」的投資也表達擔憂稱，「應該特別留意這類產品的組成」。

10 月底前，日本金融廳將聽取各界對這份修正案的評論與看法。

這份草案發布之際，日本的監管環境正在變化。日本曾在 2014 年發生比特幣交易所 Mt Gox 倒閉事件、2018 年發生 Coincheck 遭駭客攻擊等事件衝擊，並且一直努力以更好的做法來重建加密貨幣市場。自 2018 年初起，金融廳一直微幅調整交易所的監管架構，並且為加密貨幣產品建立架構，同時在今年初，提出「支付服務法」（Payment Services Act）與金融商品交易法（Financial Instruments and Exchange Act）的修正版。

也因此，日本的加密環境已明顯出現進展。金融廳繼去年全年都未核可任何一家交易所，直到今年上半年也才核准三家新的交易所。區塊客早前報導，日本六大券商又合組自我監管組織（SRO），協助引導證券型代幣發行（STO）市場的發展，凸顯民間領域正為新的監管環境做準備。

這篇文章 日本金融廳發布「基金投資加密資產」準則草案！10 月底前聽取各界意見 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』