台北‧10月04日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00672L 元大S&P原油正2 103519 0 00673R 元大S&P原油反1 -8910 0 00642U 元大S&P石油 11981 0 020008 元大特股高息N -3768 0 00632R 元大台灣50反1 9124 0 01001T 土銀富邦R1 -3768 0 2409 友達 4660 -1407 01002T 土銀國泰R1 -3768 0 3481 群創 4580 -2027 01003T 兆豐新光R1 -3768 0 2458 義隆 3567 3447 01004T 土銀富邦R2 -3768 0 00637L 元大滬深300正2 2440 0 01007T 兆豐國泰R2 -3768 0 3231 緯創 1565 17110 01009T 王道圓滿R1 -3768 0 3017 奇鋐 1430 -269 01010T 京城樂富R1 -3768 0 0050 元大台灣50 1355 17920 2330 台積電 -2572 17647 00648R 元大S&P500反1 1308 0 2002 中鋼 -2289 -19870 00671R 富邦NASDAQ反1 1035 0 2886 兆豐金 -2116 -8254 00752 中信中國50 943 13691 00677U 富邦VIX -2043 0 2449 京元電子 817 7346 2633 台灣高鐵 -1993 -2789 2303 聯電 803 4927 2834 臺企銀 -1935 -454 00850 舅j臺灣ESG永續 773 44862 2610 華航 -1835 -6568 2313 華通 758 9745 2367 燿華 -1680 -11378 2338 光罩 739 1583 2317 鴻海 -1457 -14880 3034 聯詠 654 1944 2308 台達電 -1349 -15688 2412 中華電 641 5415 2888 新光金 -1271 -5505 3037 欣興 628 -4597 2891 中信金 -1236 -1293 2504 國產 556 2683 1101 台泥 -1177 2601 0056 元大高股息 520 -25737 2542 興富發 -1097 -2628 2379 瑞昱 513 895 2344 華邦電 -1075 841 00717 富邦美國特別股 503 7167 4915 致伸 -1062 758 3711 日月光投控 495 1132 2324 仁寶 -880 -2042 2105 正新 459 2445 00708L 元大S&P黃金正2 -840 0 2454 聯發科 455 806 00669R 禤鶿拕篧D瓊反1 -753 0 2520 冠德 379 -612 2882 國泰金 -737 7301 2356 英業達 373 -2469 1312 國喬 -662 -7516 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股
鉅亨台北資料中心
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