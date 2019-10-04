終結連2月匯出！外資9月回流932億元 累計重返2000億美元

金管會今 (4) 日公布最新外資動向，再歷經了 7、8 月連續 2 個月淨匯出後，外資在 9 月轉為淨匯入約 29.857 億美元（折合新台幣約 932.2 億元）；截至今年 9 月底止，外資與陸資累計淨匯入達 2025.33 億美元（約新台幣 6.32 兆元），再度重返 2000 億美元大關。

根據證期局統計，截至今年 9 月底止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人資累積淨匯入約 2023.44 億美元，9 月單月增加約 29.83 億美元，陸資累積淨匯入約 1.892 億美元，9 月單月增加約 0.027 億美元，所以整體外資 9 月合計轉為淨匯入約 29.857 億美元。

整體外資在 7 月淨匯出逾 33.92 億美元，8 月繼續淨匯出近 64.87 億美元，兩個月折合成新台幣的話，等於淨匯出約 3000 億美元，也使得累計淨匯入金額降到 1995.475 億美元，跌破 2000 億美元大關。

不過，在外資 9 月轉為淨匯入後，外資累計淨匯入達 2025.33 億美元，再度重返 2000 億美元大關。

金管會證期局官員表示，7、8 月上市櫃公司發放現金股利，按照央行規定，外資領現金股利後如果不投資，就要出去，以避免炒匯，因此當時外資有匯出一部分，如今隨著股息發放旺季已過，外資操作也回歸正常。

至於外資買賣台股上市櫃公司方面，截至今年 9 月底，外資累計買超上市股票約 87.03 億元、買超上櫃股票約 141.01 億元；陸資累計賣超上市股票 5.97 億元、買超上櫃股票 7.83 億元。