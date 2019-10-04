〈金融科技升級〉國泰金攜可樂旅遊串接API 打造旅遊金融生態圈

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽在 9 月初與易遊網合作的監理沙盒案才通過，創下台灣監理沙盒首創保險業案例，事隔一個月，國泰金再下一城，由國泰產險攜手可樂旅遊，以創新商業模式及大數據分析應用，透過 API 串接與拋接資訊，首推「旅遊數數購」，讓客戶於可樂旅遊購買行程時續購旅遊險可一氣呵成，打造旅遊金融生態圈。

此次合作首部曲即由國泰金控帶領國泰產險，與可樂旅遊共同推出「旅遊數數購」，經過客戶同意後，透過 API 串接與拋接資訊，讓客戶於可樂旅遊購買行程時續購旅遊險可一氣呵成。未來透過國泰金控龐大的數據分析能力，將推出更多令人驚豔的數據驅動創新方案，如選擇旅遊行程時同步啟動信用卡調額、外匯匯率提醒等更便利的客戶體驗。

國泰金控數位數據暨科技發展中心（簡稱數數發中心）數據團隊不僅為業界規模最大，且具資料架構與分析能力。此次合作即善用數據分析能力，與可樂旅遊共同打造專屬客群標籤，協助掌握客戶樣態及行為，精準鎖定客群並推薦最適商品，用以提高滿意度與黏著度。

此次國泰金控帶領旗下子公司國泰產險，與可樂旅遊跨界合作推出「旅遊數數購」，於可樂旅遊網站上訂購完旅遊商品後，即可前往國泰產險選購旅遊相關保險，經過客戶同意後於過程中透過串接 API 自動拋轉旅遊資訊，因此投保時無需再重複填寫，解決客戶長久以來的困擾並加速整體時程。此外，亦預設三種旅遊險推薦方案，客戶也可依自身需求調整，單次行程最多可同時為 10 人投保，完整保障團體出遊每位成員的保險需求。

國泰金表示，推出旅遊險續購服務僅為雙方合作的首部曲，後續也將開展更多潛在創新商業模式，透過數據分析提供更多優化方案並降低行銷成本，數數發中心也已與多項生活領域領導品牌展開合作，用新型態商業合作模式打造多元生態圈，例如：今年 7 月與電信業者合作，共同推出電信金融跨界創新商業模式「辦門號享優惠貸款」專案等。

國泰金控數數發中心協理梁明喬表示，透過「數據驅動方式」開展新商業模式已成為各領域業者的要務。數數發中心三年來積極佈建大數據架構基礎工程，已開創出業界領先的數據資料團隊，搭配嫻熟各產業及具有新創思維的跨界人才，開展異業合作時不僅以合作夥伴利益為優先，更能透過龐大的數據分析力，提供合作夥伴許多洞察共同產生創新解決方案，創建共好的生態圈。