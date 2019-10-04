[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月03日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 淳紳 新昕纖 合世 易威 大略-KY B元大美債7-10 凱柏實業 韋僑 杏昌 天良 寬魚國際 B元大美債1-3 和進 久陽 進階 南璋 太普高 群益15年IG科技債 建榮 東林 強生 勝昱 群益10年IG金融債 凱崴 欣厚-KY 東生華 萬國通 國泰5Y+新興債 系微 友銓 其祥-KY 飛寶企業 國泰1-5Y高收債 旺玖 倉和 德麥 精確 富邦全球高收債 三圓 中華食 宏易 國泰中國政金債5+ 雙喜 世坤 唐鋒 富邦中政債0-1 力泰 聚紡 聯光通 FH中國政策債 理銘 泰茂 通訊-KY 凱基中國債3-10 亞都 精確 榮群 凱基新興債10+ 老爺知 彬台 新零售 凱基科技債10+ 東凌-KY 崇友 恩得利 群益AAA-AA公司債 邁達康 至興 李洲 群益15年EM主權債 綠河-KY 大詠城 凱柏實業 FH能源債 欣泰 萬在 元炬 FH製藥債 健椿 及成 FH新興企業債 百德 和進 FH20年美債 唐鋒 耀勝 FH中國信用債 大恭 倚強股份 凱基AAA至A公司債 永純 錦明 凱基金融債20+ 致振 鑫創 B凱基美債25+ 康聯訊 宇環 國泰A級金融債 威潤 廣寰科 富邦中國投等債 創威 點晶 富邦金融投等債 唐榮 斐成 元大10年IG銀行債 世鎧 泰谷 FH公司債A3 晉椿 益通 FH次順位IG金融債 久陽 振維 FH美元信用債1-5Y 強新 迎輝 群益A級公司債 松和 重鵬 群益AAA-A醫療債 新零售 研勤 中信美國公債20年 力新 欣厚-KY 中信中國債7-10 謚源 兆遠 中信中國美元IG債 李洲 寶得利 B新光美債1-3 元炬 太欣 B新光美債20+ 港建 系統電 第一金美債20+ 及成 天剛 第一金金融債 10+ 新洲 世紀 第一金科技債 10+ 耀勝 華容 永豐10年A公司債 倚強股份 建榮 永豐15年金融債 至寶電 立衛 永豐7-10年中國債 宇環 天揚 B凱基IG精選15+ 點晶 鈺創 台新美元銀行債 雙鴻 佳總 台新中國政策債 幸康 合正 新光15年IG金融債 泰谷 金利 富邦新興投等債 熱映 寶聯通 富邦歐洲銀行債 哲固 德宏 中信新興亞洲債 力致 合邦 中信EM主權債0-5 森寶 萬旭 永豐1-3年美公債 矽瑪 久正 永豐美國500大 重鵬 上揚 合世 泓格 全譜 易威 東林 易通展 天良 盈正 茂迪 南璋 精聯 元隆 勝昱 欣厚-KY 沛亨 萬國通 湯石照明 九暘 飛寶企業 智晶 凱碩 精確 數字 全達 宏易 桂盟 奧斯特 唐鋒 世紀 保銳 聯光通 友銓 越峰 通訊-KY 立衛 商丞 榮群 合正 英格爾 新零售 合邦 士開 恩得利 亞元 昇益 李洲 訊達 志嘉 凱柏實業 欣技 富裔 元炬 亞通 燦星旅 及成 上揚 富驛-KY 和進 臺龍 劍湖山 耀勝 元隆 德記 倚強股份 晶焱 泰偉 錦明 廣錠 華義 鑫創 光菱 昇華 宇環 奧斯特 得利影 廣寰科 宏捷科 鼎創達 點晶 金居 台境 斐成 森田 愛地雅 泰谷 鑫龍騰 邦泰 益通 三圓 振維 力泰 迎輝 理銘 重鵬 富裔 研勤 惠普 欣厚-KY 安心 兆遠 漢來美食 寶得利 富驛-KY 太欣 亞都 系統電 老爺知 天剛 滿心 世紀 東凌-KY 華容 紅馬-KY 建榮 德記 立衛 全家 天揚 弘帆 鈺創 邁達康 佳總 大展證 合正 誠品生活 金利 泰偉 寶聯通 華義 德宏 昇華 合邦 大宇資 萬旭 得利影 久正 時報 育富 旭然 上揚 鼎創達 全譜 朋億 易通展 崑鼎 茂迪 益張 元隆 白紗科 沛亨 捷必勝-KY 九暘 旭源 凱碩 紅木-KY 全達 綠電 奧斯特 綠河-KY 保銳 花王 越峰 欣雄 商丞 欣泰 英格爾 富堡 士開 大汽電 昇益 合騏 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 台境 愛地雅 邦泰