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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月03日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     晟楠     富邦美債1-3          淳紳              新昕纖   合世                
易威     大略-KY  B元大美債7-10          凱柏實業          韋僑     杏昌                
天良     寬魚國際 B元大美債1-3          和進              久陽     進階                
南璋     太普高   群益15年IG科技債          建榮              東林     強生                
勝昱              群益10年IG金融債          凱崴              欣厚-KY  東生華              
萬國通            國泰5Y+新興債          系微              友銓     其祥-KY             
飛寶企業          國泰1-5Y高收債          旺玖              倉和     德麥                
精確              富邦全球高收債                            三圓     中華食              
宏易              國泰中國政金債5+                            雙喜     世坤                
唐鋒              富邦中政債0-1                            力泰     聚紡                
聯光通            FH中國政策債                            理銘     泰茂                
通訊-KY           凱基中國債3-10                            亞都     精確                
榮群              凱基新興債10+                            老爺知   彬台                
新零售            凱基科技債10+                            東凌-KY  崇友                
恩得利            群益AAA-AA公司債                            邁達康   至興                
李洲              群益15年EM主權債                            綠河-KY  大詠城              
凱柏實業          FH能源債                            欣泰     萬在                
元炬              FH製藥債                                     健椿                
及成              FH新興企業債                                     百德                
和進              FH20年美債                                     唐鋒                
耀勝              FH中國信用債                                     大恭                
倚強股份          凱基AAA至A公司債                                     永純                
錦明              凱基金融債20+                                     致振                
鑫創              B凱基美債25+                                     康聯訊              
宇環              國泰A級金融債                                     威潤                
廣寰科            富邦中國投等債                                     創威                
點晶              富邦金融投等債                                     唐榮                
斐成              元大10年IG銀行債                                     世鎧                
泰谷              FH公司債A3                                     晉椿                
益通              FH次順位IG金融債                                     久陽                
振維              FH美元信用債1-5Y                                     強新                
迎輝              群益A級公司債                                     松和                
重鵬              群益AAA-A醫療債                                     新零售              
研勤              中信美國公債20年                                     力新                
欣厚-KY           中信中國債7-10                                     謚源                
兆遠              中信中國美元IG債                                     李洲                
寶得利            B新光美債1-3                                     元炬                
太欣              B新光美債20+                                     港建                
系統電            第一金美債20+                                     及成                
天剛              第一金金融債 10+                                     新洲                
世紀              第一金科技債 10+                                     耀勝                
華容              永豐10年A公司債                                     倚強股份            
建榮              永豐15年金融債                                     至寶電              
立衛              永豐7-10年中國債                                     宇環                
天揚              B凱基IG精選15+                                     點晶                
鈺創              台新美元銀行債                                     雙鴻                
佳總              台新中國政策債                                     幸康                
合正              新光15年IG金融債                                     泰谷                
金利              富邦新興投等債                                     熱映                
寶聯通            富邦歐洲銀行債                                     哲固                
德宏              中信新興亞洲債                                     力致                
合邦              中信EM主權債0-5                                     森寶                
萬旭              永豐1-3年美公債                                     矽瑪                
久正              永豐美國500大                                     重鵬                
上揚              合世                                         泓格                
全譜              易威                                         東林                
易通展            天良                                         盈正                
茂迪              南璋                                         精聯                
元隆              勝昱                                         欣厚-KY             
沛亨              萬國通                                       湯石照明            
九暘              飛寶企業                                     智晶                
凱碩              精確                                         數字                
全達              宏易                                         桂盟                
奧斯特            唐鋒                                         世紀                
保銳              聯光通                                       友銓                
越峰              通訊-KY                                      立衛                
商丞              榮群                                         合正                
英格爾            新零售                                       合邦                
士開              恩得利                                       亞元                
昇益              李洲                                         訊達                
志嘉              凱柏實業                                     欣技                
富裔              元炬                                         亞通                
燦星旅            及成                                         上揚                
富驛-KY           和進                                         臺龍                
劍湖山            耀勝                                         元隆                
德記              倚強股份                                     晶焱                
泰偉              錦明                                         廣錠                
華義              鑫創                                         光菱                
昇華              宇環                                         奧斯特              
得利影            廣寰科                                       宏捷科              
鼎創達            點晶                                         金居                
台境              斐成                                         森田                
愛地雅            泰谷                                         鑫龍騰              
邦泰              益通                                         三圓                
                  振維                                         力泰                
                  迎輝                                         理銘                
                  重鵬                                         富裔                
                  研勤                                         惠普                
                  欣厚-KY                                      安心                
                  兆遠                                         漢來美食            
                  寶得利                                       富驛-KY             
                  太欣                                         亞都                
                  系統電                                       老爺知              
                  天剛                                         滿心                
                  世紀                                         東凌-KY             
                  華容                                         紅馬-KY             
                  建榮                                         德記                
                  立衛                                         全家                
                  天揚                                         弘帆                
                  鈺創                                         邁達康              
                  佳總                                         大展證              
                  合正                                         誠品生活            
                  金利                                         泰偉                
                  寶聯通                                       華義                
                  德宏                                         昇華                
                  合邦                                         大宇資              
                  萬旭                                         得利影              
                  久正                                         時報                
                  育富                                         旭然                
                  上揚                                         鼎創達              
                  全譜                                         朋億                
                  易通展                                       崑鼎                
                  茂迪                                         益張                
                  元隆                                         白紗科              
                  沛亨                                         捷必勝-KY            
                  九暘                                         旭源                
                  凱碩                                         紅木-KY             
                  全達                                         綠電                
                  奧斯特                                       綠河-KY             
                  保銳                                         花王                
                  越峰                                         欣雄                
                  商丞                                         欣泰                
                  英格爾                                       富堡                
                  士開                                         大汽電              
                  昇益                                         合騏                
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  台境                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
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