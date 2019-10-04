台中農地工廠惡火奪命 經長：工輔法修法目的是為加強管理

台中大雅農地工廠大火，造成 2 名消防員殉職，再度讓《工輔法》就地合法化爭議浮上檯面。經濟部長沈榮津今 (4) 日表示，修法就是為了加強管理，讓這樣的事情不要再發生，並強調這是地方政府要去執行的。

經濟部中部辦公室指出，昨 (3) 日台中大雅發生大火的農地工廠，分別是從事物流業 92-6 的群峪股份有限公司和 92-7 的台灣百慕達紙器廠，兩處工廠都已付之一炬。

《工廠管理輔導法》修正案今年 6 月底三讀通過，除了 2016 年 5 月 20 日後新建的農地違章工廠即報即拆，其他低污染工廠放寬再給 20 年轉型合法的期限。

另外，中高污染工廠，直轄市、縣 (市) 政府會訂定輔導期限，輔導業者轉型、遷廠或關廠，拒不配合者，依法停止供電、供水、拆除。但如今大雅惡火再度掀起就地合法化爭議，民間團體抨擊是制度殺人。

對此，沈榮津表示，台中大火事件是一個未登記工廠，所以《工輔法》的修法就是要加強管理，輔導這些工廠在公安、消防、環保等方面要符合規定，期望類似的事情不要再發生。不過，沈榮津強調，這是地方政府要去執行的。

經濟部指出，目前各縣市政府已經展開作業，年底前將全面清查約 3.8 萬家的未登記工廠，並於 2020 年起開始辦理登記。

中市府指出，自縣市合併前累計迄 9 月止，查報未拆件違建數已累計 87904 件，其中，自 2015 年 1 月開始有註記農地違建紀錄，查報共 5998 件，疑似工廠使用經都發局拆除共 960 件。