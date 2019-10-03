南方澳斷橋奪命究責無上限 港務公司董事長請辭獲准

宜蘭南方澳跨港大橋斷裂奪走 6 條人命，調查發現，從基隆港務局到台灣港務公司，21 年來僅在 2016 年由健行科大檢修過。交通部長林佳龍今 (3) 日表示，已經同意港務公司董事長吳宗榮口頭請辭，並強調究責無上限。

立法院交通委員會今天邀請林佳龍列席備詢，並針對「宜蘭南方澳大橋斷裂事件」進行專題報告。

吳宗榮進行業務報告時表示，南方澳大橋蓋好後，就交給當時的基隆港務局蘇澳營運所管轄，而港務公司 7 年前成立至今，總共花費 1795 萬元維修，項目包含路燈，目視檢測及結構改善等。

不過，南方澳大橋蓋好 21 年以來，包含以前僅有 2016 年宜蘭縣政府有做過檢驗，就是目前外界曝光的健行科技大學那份報告。

吳宗榮坦承，港務公司列管的 17 座橋梁中，除了已崩塌的宜蘭南方澳大橋，剩下的 16 座其中有 3 座是在去年興建完工，5 座有檢驗，剩下的 8 座大橋從來沒有檢驗過，集中在中南部。

林佳龍承諾，會以 1 個月為目標，最晚在 3 個月內完成檢驗，但因有些檢測仍需要時間，如有危險性一定會先封橋。

外傳吳宗榮於南方澳跨港大橋坍塌後神隱 25 小時，港務公司強調並非事實，不過，吳宗榮今日已請辭獲准，林佳龍強調究責無上限，一定會追究主管機關責任，有關督導或相關權責的釐清後也會一併回溯追究。