台商回流潮翻轉三低經濟 商業服務業景氣降速可望減緩

商研院今 (4) 日公布台灣「商業服務業」景氣預測，至明年 2 月景氣仍將續降，但各部門走勢不一，總需求降速會再減緩。目前國際政經紛擾有增無減，正提高全球景氣走向「停滯膨脹」的風險，不過，台商回流潮成為定海神針，正翻轉台灣 30 年來低投資、低成長、低薪化的三低經濟。

觀察領先指標的各子指標循環趨勢中，「實質民間固定資本形成」持續加速向上，「服務業貿易收支逆差」也持續改善，但「運輸倉儲實質 GDP」、「商業服務業僱員淨進入率」與「失業給付初次認定受理案件」均續見惡化。

商研院指出，景氣循環同行指標綜合指數於去年初止升轉降，去年下半年降速加快，今年上半年降速進入高峰期，預測未來半年（至明年 2 月）降速會持續明顯減緩。

目前各子指標走勢上下不一，批發零售業與金融保險業持續緩緩下降，但金融保險降速較批發零售快，不動產及住宅服務業則微微上升，升勢略有加快的跡象，服務業受僱員工人數微降，循環指數已略低於長期趨勢（100），不過，需注意就業市場的領先指標已有惡化跡象，全體景氣仍缺足夠向上動能。

商研院表示，世界經濟貿易與地緣政治的紛擾有增無減，正提高全球景氣走向「停滯膨脹」的風險。但近來台商回流已成為打破長期悶經濟的定海神針，生產基地加速轉移、轉單效應發酵中，有望翻轉台灣 30 年來的低投資、低成長、低薪化三低經濟。

商研院建議，景氣激勵措施宜針對不同部門採取精準策略，面對消費市場結構與行為加速改變與數位轉型競爭日趨白熱化，更需加强供給面改革措施。