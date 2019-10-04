盤前財經大事搶先讀2019年10月04日

今日操盤前瞻

新股掛牌：晶碩

除權息：台微體、工信

台灣 9 月外匯存底

美國 9 月非農就業報告

美歐關稅大戰開打！實彈實發沒有寬限期

美國貿易代表署 (USTR) 週四 (3 日) 已告知相關業者，對歐盟輸美商品加徵的新關稅於 10 月 18 日生效後，已在運輸途中的貨物無法享有寬限期。閱讀全文...

「川普行情」實質失效近兩年 是否只剩下反效果了？

美國總統川普總是把美國股市的表現，當成自己的政績，但隨著美股本週拉回，標普幾乎又回到 21 個月前的水準，恐怕又得讓他好好煩惱一番。閱讀全文...

大同又有未爆彈 連續虧損 + 和解金問題 美子公司 TUS 聲請重整

大同 (2371-TW) 昨 (3) 日發布重訊，財務長彭文傑表示，持股 50% 的大同美國公司 (TUS) 日前接獲矽料供應商 Hemlock 來函，因和解不成對方提出 3500 萬美元和解金，加上 TUS 去年、今年連續虧損，為保護公司後續營運，依法向美國申請重整。閱讀全文...

國銀海外投資豐收 8 月 OBU 稅前盈餘破百億元

金管會昨 (3) 日公布全體國銀獲利概況，8 月稅前盈餘 335.9 億元、年增 11.7%，其中國際金融業務分行 (OBU) 靠著投資收益挹注，單月稅前盈餘高達 105.4 億元，首度突破百億大關，較去年同期大增 4 成，累計前 8 月 OBU 獲利逾 700 億元、年增逾 3 成。閱讀全文...

金管會鬆綁小額終老壽險投保張數 7 月以來保費衝出億元佳績

金管會放寬民眾購買小額終老保險張數與保額後，果然衝高小額終老保險買氣，根據保險局統計，推升小額終老保險初年度保費與新契約件數同步成長，其中初年度保費自 7 月起連續兩個月跳增至 1 億元以上。閱讀全文...