玉山銀狂發卡搶市 單月發卡量暴衝15萬張 連2月奪發卡王寶座

金管會今 (3) 日公布 8 月信用卡業務概況，玉山銀行新卡連發策略奏效，帶動 8 月發卡數衝上 15.5 萬張連續 2 個月穩座發卡王寶座，但整體流通卡量仍由中信銀以 683.9 萬張高居國銀之冠，單月簽帳金額則由國泰世華銀行以 423.8 億元居冠。

玉山銀行下半年起接連發行 U Bear、漢神巨蛋聯名卡與 Only 卡等新卡搶市，連發策略也推升新卡量爆衝，光是 8 月玉山銀新增卡量就高達 15.5 萬張，就連國泰世華與台新兩家銀行單月新發卡量加起來共 14.7 萬張，也不敵玉山一家單月新增卡量。

金管會銀行局副局長黃光熙說，玉山銀行單月新發卡量暴衝，應該與玉山銀行下半年連續新發卡有關，因此帶動新卡量大幅增加。

如以整體流通卡量來看，中信銀仍以 683 萬張穩座發卡王寶座，國泰世華銀行則以 661 萬張緊追在後，玉山銀與台新銀流通卡量分別為 537 萬張、513 萬張分居老三、老四。

在簽帳金額部分，國泰世華單月簽帳金額 423.79 億元居冠，中信銀與玉山銀則各以 386.8 億元、352.4 億元分居亞軍、季軍。

根據金管會統計，截至 8 月底止，33 家信用卡發卡機構合計簽帳金額共 2601 億元，較前月減少 199 億元，今年前 8 月信用卡簽帳金額累計共 2.13 兆，較去年同期增加 11.3%。