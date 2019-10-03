永豐金告吹哨人 金管會前天發函要求說明

永豐金 (2890-TW) 對吹哨人、金控副總張晉源提告背信案，金管會今 (3) 日表示，前 (1) 日已經發函給永豐金，要求金控說明對張晉源停職與提告兩件事，是否符合「吹哨人保護機制」。

金管會主委顧立雄上 (9) 月 25 日在財委會答詢時允諾，將請永豐金對吹哨人張晉源提告一事進行說明，銀行本週二即發函給永豐金要求就對張晉源提告與停職等事進行說明。

張晉源曾以永豐銀總座身分，舉報對銀行對三寶案與鼎興牙材等授信弊案，永豐金日前則反控告張晉源過去主導美國遠東國民銀行 (FENB) 時涉嫌賤賣公司資產，對張提告背信罪，外界解讀這是永豐金對吹哨人的報復。

媒體報導，張晉源自述曾在今年 6 月與秘書、助理等 3 名同事蒐集事證後，向金管會舉報，質疑銀行內部人恐涉嫌透過操作信用評等，協助鼎興牙材向銀行詐貸案，隨後秘書與助理等同事就被調派至分行，自己也挨告，認為永豐金為此對吹哨人秋後算帳。

報導還指出，張晉源認為，光是永豐金過去透過操控信用評等的信貸規模可能高達數百億元，呼籲要立刻清查以控制風險。

對於張晉源對媒體陳述內容，銀行局副局長黃光熙表示，金管會曾在 7 月請張晉源等人針對鼎興案的內部信用評等缺失做說明，之後再請銀行總稽核就張的檢舉內容進行調查，並請董事會報告。

黃光熙強調，銀行局已要求永豐金控稽核單位就提告案進行調查，同時請永豐金董事會建立平台與員工溝通，落實吹哨人檢舉機制。