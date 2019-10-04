新聞

美國會議員致函聯準會主席Jerome Powell 籲請考慮開發「數位美金」

※來源：區塊客

法律新聞網站《彭博法務》（Bloomberg Law）報導，9 月 30 日，美國共和黨眾議員 French Hill、民主黨眾議員 Bill Foster 致函美國聯準會主席 Jerome Powell，呼籲聯準會考慮開發「數位美金」。

國際清算銀行（BIS）研究發現，「目前，全球有 40 多個國家已經或正在研究法定數位貨幣的開發」。為此，兩名議員在信中表達擔憂稱，「若有別國或私人企業創造出一個被廣泛採用的加密貨幣美元的重要性可能會因此處於危險之中」，並接著詢問聯準會「是否正在考慮創建自己的數位貨幣」。

立法者們雙雙表示，加密貨幣在美國現階段雖多被用於投機目的，但隨著數位貨幣逐漸發揮紙幣的特性和用途，更不應該仰賴私營企業來開發數位貨幣，因此，在探討「開發數位美金」方面，可能會逐步變成美聯儲應該迫切考慮的問題。

與此同時，費城聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of Philadelphia）行長 Patrick Harker 也表示，包含美聯儲在內，全球央行發行數位貨幣是「不可避免的趨勢」。

今年 9 月 9 日，美國聯準會主席 Jerome Powell 曾表示，雖然聯準會有持續關注數位貨幣的發展，但央行並沒有「積極考慮」自己創建一個加密貨幣。他還補充說，數位貨幣存在一系列問題，包括網絡安全，這正是為什麼數位貨幣非常不適合作為主要支付選項。

這篇文章 美國會議員致函聯準會主席 Jerome Powell 籲請考慮開發「數位美金」 最早出現於 區塊客。

 

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/

留言載入中...P

相關新聞