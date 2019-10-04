美國會議員致函聯準會主席Jerome Powell 籲請考慮開發「數位美金」

法律新聞網站《彭博法務》（Bloomberg Law）報導，9 月 30 日，美國共和黨眾議員 French Hill、民主黨眾議員 Bill Foster 致函美國聯準會主席 Jerome Powell，呼籲聯準會考慮開發「數位美金」。

國際清算銀行（BIS）研究發現，「目前，全球有 40 多個國家已經或正在研究法定數位貨幣的開發」。為此，兩名議員在信中表達擔憂稱，「若有別國或私人企業創造出一個被廣泛採用的加密貨幣，美元的重要性可能會因此處於危險之中」，並接著詢問聯準會「是否正在考慮創建自己的數位貨幣」。

立法者們雙雙表示，加密貨幣在美國現階段雖多被用於投機目的，但隨著數位貨幣逐漸發揮紙幣的特性和用途，更不應該仰賴私營企業來開發數位貨幣，因此，在探討「開發數位美金」方面，可能會逐步變成美聯儲應該迫切考慮的問題。

與此同時，費城聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of Philadelphia）行長 Patrick Harker 也表示，包含美聯儲在內，全球央行發行數位貨幣是「不可避免的趨勢」。

今年 9 月 9 日，美國聯準會主席 Jerome Powell 曾表示，雖然聯準會有持續關注數位貨幣的發展，但央行並沒有「積極考慮」自己創建一個加密貨幣。他還補充說，數位貨幣存在一系列問題，包括網絡安全，這正是為什麼數位貨幣非常不適合作為主要支付選項。

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