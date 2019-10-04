Telegram兌現承諾？官方公告：TON 區塊鏈10 月底如期上線

加密通訊軟體業者 Telegram 10 月 2 日貼出 TON Board 正式公告宣布，歷經成功的測試期後，旗下萬眾矚目的區塊鏈網絡 Telegram Open Network（TON）將在 10 月底上線，而其完整開源程式碼現已可在 Github 上取得。

根據投資人協議，Telegram 曾承諾 TON 項目預定將在 10 月 31 日之前啟動，並向投資者交付 Gram 代幣，否則將以全額退款。

公告指出，投資人將獲得 TON 鑰匙生成軟體，並且必須向 Telegram 提供公鑰，以便在 10 月 16 日前獲得他們的平台原生代幣 Gram（GRM）。今年 9 月初，Telegram 公布 TON 測試網的網頁瀏覽器和節點軟體，這可讓廣泛社群測試所有節點、驗證者節點與區塊瀏覽器，接著還公布 iOS 預覽版的 Gram 代幣錢包。

專為 TON 開發人員建立工具的新創公司 TON Labs 技術長 Mitja Goroshevsky 表示，TON Labs 本身將「運作並管理自己的驗證池」。最新公告還提到管理事務，表示 Telegram 本身不會運作這套網絡，「投資人必須自行選擇驗證者。推出之後，無論是 Telegram 或 TON 基金會，都不會成為驗證者」。

2018 年初，Telegram 成功為 TON 項目籌得 17 億美元的資金。自此之後，Telegram 在很大程度上對 Gram 和 TON 的計劃都是保密到家，至今上線在即各界仍對這個項目的細節知之甚少。

今年 8 月 30 日，TON 背後的開發團隊 TON Labs 執行長 Alexander Filatov 曾表示，團隊目前正開發 Solidity 編譯器工具，以「允許基於以太坊構建的 DApp 在 TON 區塊鏈上運行」，並預計於 9 月 1 日發布 TON 運行節點所需代碼，然而從 TON 志願開發者在 Telegram 上的對話可知，上述代碼並未如期發佈。

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這篇文章 Telegram 兌現承諾了？官方公告： TON 區塊鏈 10 月底如期上線 最早出現於 區塊客。

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