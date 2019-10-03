〈碩士鍍金比拚〉光電工程最有「錢」途 起薪46K比學士多1.6萬元

各校研究所推甄 10 月起陸續報名，人力銀行今 (3) 日公布調查，學歷鍍金有 5 年賞味期，其中，碩士鍍金力道最強的是光電工程，起薪可達 4.6 萬元，比學士高出 1.6 萬元，其次是電機、資訊，月薪紅利也有 1.5 萬元。

根據 104 人力銀行調查，近 5 年內畢業的碩博士畢業生，第一份工作平均月薪為 4 萬元，比大學畢業生高出 1 萬元，薪資溢價幅度達 33%。其中，光電工程相關碩士畢業起薪可達 4.6 萬元，較學士多 1.6 萬元，榮登最有錢途與鍍金力冠軍。

(資料來源：104 人力銀行)

資深副總經理暨人資長鍾文雄表示，光電工程所、電機電子工程所、資訊工程所的 2 年深造專業的人才，皆為半導體、光電等產業迫切需求的高階工程研發人員，且研究所培養的邏輯思辯、系統分析、創意等能力皆為企業徵才必備條件。

反之，鍍金力疲弱前 3 名為哲學、觀光及本國語文相關研究所，而哲學碩士起薪僅多出學士 1750 元。觀光餐飲產業人才著重實作經驗，哲學及中文研究所培育文學及哲思軟實力，但限定這些系所碩士工作極少，且薪資溢價低，是否需碩士學歷提升價值，得多方評估需求及能力。

鍾文雄表示，半導體、光電等熱門產業皆需要高度專業力、門檻也高，人才戰線已延長到研究所，對碩士需求逐年拉高，因應產業快速變化，建議學生大三大四期間，提早觀察未來嚮往工作或產業等產業趨勢，贏在起跑點。