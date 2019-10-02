高齡危機來到 老後照顧拉起警報

高齡 80 幾歲的蔡阿嬤因為中風，就此躺了 30 幾年，所幸，有紅心字會的協助，讓這位高齡長者儘管長期臥床，仍能爽朗著談笑。

每天一早，紅心字會居服員便會到蔡阿嬤家中，準備早餐與午餐，以及打掃家務，並陪她聊聊天；到了下午，會再度前往為她擦澡、做復健，並準備晚餐。在居服員十幾年盡心照顧之下，蔡阿嬤雖然無法行動，卻沒有染上失能者身上常見的褥瘡、肺炎、泌尿道感染等病症，仍能每天很開朗地跟居服員談天說地，一點兒也不悲嘆命運乖舛，甚至還能捐物資、捐病床，令照顧她的居服員直說能夠照顧到蔡阿嬤，是一件很幸福、有福報的事情。

蔡阿嬤是台灣獨居老人的縮影，隨著台灣高齡化進程加快，未來獨居或失能長者的案例勢必激增，也因此，老後的長期照顧將需求殷切。紅心字會秘書長李顯文表示，該協會以受刑人家庭、弱勢兒少、居家照顧及長者服務中心等社福工作為主軸，今年除了會在台東成立受刑人家庭服務之外，也希望居家照顧服務能從目前台北市、新北市擴展到台中，甚至到中南部及東部。

紅心字會每年進行 3~4 次的居服員訓練課程，目前已經培訓出 60 多位居服員，提供居家照顧服務，同時接受台北市政府委託，設立台北信義老人服務中心及興隆老人日間照顧中心，提供長者日間照顧服務、社區據點、共餐、送餐服務，以及獨居、失能個案等服務。

走進興隆老人日間照顧中心二樓，此處是失智長者日托中心，映入眼簾並非是冰冷牆壁，而是綠意盎然的風景畫，同時還架起了小橋、模擬打造電影院場景，讓長者們也能宛如置身戶外，輕鬆愉悅地在室內散步。

紅心字會表示，目前台北市兩間日照中心均是根據當地人口特性，因地制宜而設計，興隆中心是以舊景美社區為規劃藍圖，讓長於此或長期居於此的失智長者們身處熟悉的舊景物之中，回味過往時光；信義中心則是因為老兵居多，特定規劃了升降旗儀式，讓他們宛若回到當兵年代。

鉅亨邁入第 14 年溫暖送愛心活動，總計幫助超過 20 個社福機構團體。今年仍持續歷年的愛心專案精神，不僅回饋捐贈的贊助企業，更特別關懷長者們的照顧服務，捐贈善款給紅心字會，期望透過傳媒影響力，號召更多人響應公益，關心獨居及失智長者的照顧問題。