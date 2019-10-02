因銷售未註冊證券罰款2400萬美元Block.one與美國SEC和解

美國證券交易委員會（SEC）9 月 30 日發布新聞稿宣布，已與區塊鏈平台 EOS 背後的公司 Block.one 針對「未經註冊進行 ICO」一事達成和解。為此，Block.one 須支付 2,400 萬美元的民事罰款。值得注意的是，Block.one 是在「未承認」，也「未否認」相關指控的情況下達成和解。

根據新聞稿，Block.one 先前所發行的 9 億枚代幣「是在證管會發布 DAO 調查報告不久前開始發行，並在報告公布後近一年的時間持續發行」。

SEC 表示，Block.one 籌得相當於數十億美元的資金，但沒有依據美國聯邦證券法將 ICO 註冊為證券發行，「也沒有取得或尋求豁免於註冊要求的資格」。SEC 執法部共同主任 Stephanie Avakian 表示，「有些美國投資人曾參與 Block.one 的 ICO，但要向美國投資人發行或銷售證券，企業就必須遵守證券法，無關他們所在哪個產業，或是他們的投資產品被貼上何種標籤。」

SEC 執法部另一名共同主任 Steven Peikin 也表示，Block.one 並未向 ICO 投資人提供必要的資訊。他說，「當投資人並未獲得必要資訊而未能作出明智的投資決定時，SEC 仍將有責任進行執法。」

這次 SEC 開罰 2,400 萬美元預期不會對 Block.one 造成重大衝擊，原因是這僅占最初 ICO 籌得 40 億美元資金的一小部分。Block.one 隨後在自家發布的新聞稿中表示，最新的和解案只適用於原先所銷售的 ERC-20 代幣，而當初 EOS 網絡首次上線時，EOS 持有者已將這些代幣換成合適的 EOS 代幣。

更重要的是，Block.one 聲明指出，其 ERC-20 代幣已不再流通，而且「沒有必要向 SEC 將代幣註冊為證券」，「SEC 還同時授予 Block.one 一項重要的豁免，而不必受特定限制規範」。

這篇文章 因銷售未註冊證券罰款 2,400 萬美元！Block.one 與美國 SEC 達成和解 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』