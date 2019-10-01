證交所引資回流 前進矽谷招手當地中小企台商

證交所引資回流台股，日前前進矽谷與美華科技商會 (SVCACA)、資誠聯合會計師事務所與中國信託證券合作，由總經理簡立忠領軍舉辦前進台灣資本市場說明會，介紹說明台灣資本市場發展與優勢。

證交所表示，本次拜訪企業產業橫跨生技醫療、IC 設計、電子製造、民生消費品、飯店業、餐飲業及資訊軟體等產業，均為相當優質且具競爭力的美國公司。

簡立忠強調，美國的紐約證交所與那斯達克交易所在世界交易所聯合會的市值排名分別高居冠亞軍，但相對紐約與那斯達克交易所相對較適合大型企業，對於市值較小的中小企業而言，在美國掛牌能見度較低。

簡立忠指出，證交所全球市值排名 16，較適合美國中小型企業上市籌資，加上人文與地理優勢，回台上市不僅可壯大台灣資本市場，也可協助企業成長。

簡立忠認為，台商海外耕耘長達 20 年以上，近年規模逐漸壯大並開花結果，目前回台掛牌上市的 KY 股市值已達新台幣 1 兆元，許多回台上市的 KY 公司，基於企業升級、轉型及永續發展的考量，發展自身企業的同時，再將其經營成果連結回台，並在台投資設立子、分公司擴大營運規模，因此 KY 股是創造海外台商與台灣的連結 (Taiwan Link)。

證券交易所今年以來陸續前往中國、馬來西亞、泰國、日本、越南及柬埔寨等地，辦理多場招商說明會，爭取優質外國企業回台上市，目前包括貿聯 BizLink 等 5 家營運地在美國的外國企業在台上市掛牌，顯示台灣資本市場相對適合美國中小型公司 (SMEs) 上市籌資的平台。

目前臺灣資本市場涵蓋產業多元、產業聚落完整，今年以來全體外國第一上市公司總計有 75 家，平均本益比為 15.38 倍，成交值週轉率為 115.02%，交易活絡程度遠優於整體市場及鄰近市場表現。

證交所強調，台灣資本市場優點包括交易活絡、流動性佳，籌資管道順暢，加上上市法規健全、審查內容明確、審查流程透明且快速、上市費用合理，加上政經環境穩定，是吸引外國公司加入台灣資本市場的最大優勢。

