〈台商回流商機大〉速度超預期 近1個月投資額破千億元 挑戰7000億元目標

工研院與經濟部今 (1) 日舉辦台商回流座談會，工研院指出，經濟部所推出的回台投資分案至今已有所斬獲，原先預期今 (2019) 年回台投資金額目標為 5000 億元，不過截至 9 月 26 日為止，總投資金額已達 6111 億元，成長速度超預期，近 1 月內，金額更暴增千億元，至於今年目標是否上看 7000 億元，則表示，對未來持續樂觀看待。

工研院表示，回台投資方案總金額已達 6111 億元，參與廠商合計達 142 家，公開的投資企業中，電子零組件為最大宗，比重達 22.4%，其次是電機機械，比重為 14%，其餘如通信網路、半導體、光電等，比重也有 6.5-7.5%。

工研院指出，單以企業規模來看，回台的企業中，有 80% 為大型企業，20% 為中型企業，其扮演的是技術創新、人才培育的角色，且多數中型企業皆需要技術輔導，以符合市場需求，也有助企業產品組合改善，為營運注入新動能。

此外，工研院也舉例，半導體設備商翔名 (8091-TW) 因受美中貿易戰影響，日前決定在新竹香山投資 15 億元，建立智慧製造的工廠，工研院則媒合高階光學鍍膜技術應用在產品的生產，透過高階技術移轉，有助翔名競爭力提升，並完成新產品的開發。

工研院認為，美中貿易戰對台灣是危機也是轉機，在供應鏈大洗牌之下，台灣可望有別以往傳統製造的角色，瞄準三大類產品，包括高階產品、資安產品、新興產品，藉由工研院的專利及技術，加上地利之便，驅動台灣進入下一波成長期。