盤前財經大事搶先讀2019年10月01日

今日操盤前瞻

台灣 9 月製造業 PMI

日本央行短觀報告

美國 9 月 ISM 製造業指數

法說會：聰泰

增資股上市：晶宏、尚凡

蘋果重拾破兆美元企業頭銜！小摩喊買：新 iPhone 銷售強勁 股價將漲 21%

摩根大通週一上修蘋果 (AAPL-US) 目標價，預期蘋果股價將因新款 iPhone 的銷量高於預期而上漲 21%，令蘋果週一收盤在近一年高點，重拾破兆美元公司的頭銜。閱讀全文...

美稱中企撤市消息為假 黃金跌破 1500 美元 兩月來新低

美元持續走強，殖利率回升，加上美國財政部 28 日否認考慮撤銷中企上市資格，薛若黃金避險需求，黃金期貨週一跌破 1500 美元 (30 日) 收在兩個月來新低位，跌幅超過 2%，本月黃金總計下跌 3.7%，季度跌幅降至 3.4%。閱讀全文...

網傳郭台銘債留中國資產將被凍結 郭辦：一派胡言將蒐證提告

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘傳因積欠中國的銀行鉅款，資產將被凍結，成為他參選總統的主因，對此，郭台銘辦公室今 (30) 日發聲明強調，郭台銘中國資產沒有被監管，完全與事實不符、一派胡言，將蒐證提告。閱讀全文...

15 項重大新制 10 月上路 補助、新規一文看懂

10 月起有多項優惠補助、交通新規上路，重點包括大廈保全若在道路上攔阻人車通行妨礙交通，最高可開罰 2400 元，另外，國旅秋冬遊相關補助再擴大，高鐵配合飯店票價折扣變多，溫泉業者推「買一送一」優惠等。閱讀全文...

【邱志昌專欄】貿易保護下的股市機遇？

刺激經濟成長與防止衰退藥方，來自於政府財經政策與廠商擴張意願；政策輔助政策與市場的實際供需循環決定。政府財經政策區分為貨幣與財政政策，兩者又分明為貨幣與公共建設支出。閱讀全文...

