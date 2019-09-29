〈旅行保障愛注意〉旅平險非萬能 涵蓋這三項必備險種才能降低風險

海外旅遊如果碰上緊急狀況需要就醫往往所費不貲，如果碰上重症手術等醫療，醫療費用更是高的嚇人，保險專家提醒，出國旅遊前投保旅平險一定要確認是否涵蓋身故、失能、海外突發疾病醫療等險種在內，搭配醫療險才能將旅遊可能衍生的醫療風險降至最低。

日前有國人赴日旅遊突然腦出血送醫治療，手術加上加護病房等費用加計共逾千萬，公勝保經鑫沄事業部資深經理張心沛表示，海外醫療少了健保給付，相關費用往往高得嚇人，民眾出遊前投保旅平險務必確認保障項目是否充足。

張心沛指出，海外出遊最怕生病來攪局，旅平險的突發疾病提供就醫理賠剛好可填補醫療費用缺口，有些民眾會誤以為刷卡繳團費、信用卡提供的旅平險就夠了，但通常贈送的旅平險只限於飛行途中的意外理賠，不包括旅途中的就醫與意外理賠。

但在海外突發疾病醫療部分，因為各國醫療費用不盡相同，因此保費也要有所調整，一般而言歐美地區醫療費用偏高，部分保單會針對特定國家、地區提高突發疾病醫療給付額度，像是歐美地區提高至 2 倍，讓理賠金額可支應醫療費用。

張心沛提醒，海外突發疾病也有既往不賠的限制，也就是說被保險人在保險契約生效前往前推 180 天內，未曾受該疾病治療者，舉例來說，假設小明在出國前因為腸胃炎就醫，如果在就醫後一個月後投保旅平險，萬一出國又發生腸胃炎而被迫就醫，此時會被認定「非突發疾病」而不予理賠。

公勝財顧財務顧問賴喬茵表示，如果因遊學、出差等因素需在國外待上一段時間者，包括身故失能、海外突發疾病與急難救助等額度可適度提高，其中身故保額可拉高至 500 萬，海外突發疾病與急難救助的保額可適度提高至 5~6 萬美元。