失能發病年齡降低 每月照護費3.5萬起跳 3重點教你選失能險

許多人以為失能是銀髮族的專利，但根據衛福部身心障礙年齡分布統計，65 歲以下比例高達 58%，其中又以 50 歲至 59 歲、30 歲至 44 歲比例最高，正值工作年齡就得面臨因失能衍生的長期照顧問題；光是每月照護費用就 3.5 萬元起跳，因此市面上失能險愈來愈夯，全球人壽表示，可以掌握三大重點選擇失能險。

根據家庭照顧者關懷總會調查，一段照顧歷程平均 9.9 年，甚至有長達 30 多年的案例。若以中長期照顧計劃的支出來看，光是每月照護服務費及材料費就要 3.5 萬元，每年支出就達 42 萬，且不含輔具措施等一次性費用。

全球人壽表示，民眾可以從 3 點了解失能扶助險保單，可以有效地減緩失能家庭的經濟壓力。

一、給付明確 多重保障

全球人壽表示，要選只要經過醫師確診且符合失能程度表，就可以獲得理賠。若因意外或疾病造成的 1-11 級失能，將依據保險金額的 3 倍給付一次性失能慰問保險金，及時奧援，不致頓失經濟依靠；若是 1-6 級失能，首年則依據保險金額的 24 倍給付一筆重大失能生活扶助保險金，且第二年度起若生存還可每月領取重大失能生活扶助金，作為每月照顧服務費用的財務來源，惟給付不超過本契約滿期日之前一日，且累計給付的重大失能生活扶助保險金最高以保險金額之六百倍為限。此外，繳費期間失能還可豁免續期保費。

二、繳費期滿 保障加倍 20%

若在繳費期間未申領重大失能生活扶助保險金，一旦繳費期滿後保障全面加倍 20%。以保額 3 萬為例，若 1-11 級失能即可領取失能慰問保險金 9 萬元，可再加上無重大理賠紀錄增額保險金的 1.8 萬元；若為 1-6 級失能，首年即可領取重大失能生活扶助保險金 72 萬元，加上無重大理賠紀錄增額保險金的 14.4 萬元，且第二年度起每月領取重大失能生活扶助金 3 萬元起，可再加 6000 元起的無重大理賠紀錄增額保險金，保障再升級。

三、長期失能 兩段式加碼

若為 1-6 級失能，重大失能生活扶助保險金將依照重大失能給付保單年度加倍給付，給付第 11 年起加碼 15%、第 21 年起再加碼 10%，非依照失能程度計算給付，也不用擔心失能程度影響給付金額。

也就是說，若診斷確定為 1-6 級失能時，該第一重大失能給付保單年度，將按保險金額的 24 倍給付重大失能生活扶助保險金，且自第 2-10 年之每月給付為 1 倍保額，且於第 11 年起給付 1.15 倍保額、第 21 年起給付 1.25 倍保額，兩段式加碼補強照護所需的費用。

全球人壽推出新的「失扶好照專案」，同時提醒民眾，別以為失能與自己距離很遙遠，現代人生活作息不正常、工作久坐不運動、飲食習慣不良等，都是近年來疾病年輕化主要因素，除了避免這些不良生活習慣影響健康外，也要做好「萬一」意外或疾病來敲門時的準備，及早透過失能扶助險為自己打造長期失能的避風港。