〈旅行保障愛注意〉保了旅平險班機延誤卻不賠？可能犯了這個錯

近年來國人投保旅平險的意識抬頭，近 9 成民眾會另外付費購買旅平險，不過如果買了旅平險，發生班機延誤卻不理賠，那可能是因為跟壽險公司投保、而非產險公司，「人壽公司」並無承保 88.54% 民眾在乎的「旅遊不便險」，如果注重班機延誤等保障內容，應該向產險公司投保，且要比較各家產險的「班機延誤」保障內容時，民眾需要特別留意理賠金等三件事。

壽險公司的旅平險商品，因能銷售關於人身安全的補償，對於個人醫療保障的部分，可能還會提供「出院後療養」的理賠金；而產險公司的旅平險，除了該有的意外殘廢保額、海外突發疾病、海外急難救助之外，還會有「班機延誤／取消」這種旅程中可能會發生的不便狀況之保障。

其中，旅遊不便險部分，市面上的旅遊不便險理賠項目中，常見｢行程延誤｣、｢班機延誤｣、｢額外旅行費用補償｣、｢旅程縮短｣、｢旅程取消｣與｢班機改降｣等理賠事項。

旅遊不便險的最大好處就是，若航空公司取消或延誤班機，造成額外的支出，例如改換班機期間衍生的住宿費、餐費、交通費，不便險可以幫忙彌補回來。

值得注意的是，一般傳統航空，取消航班會幫民眾轉到其他航空公司，延遲則會補償必要的餐費、餐券，甚至提供住宿。但是廉航條款中，都訂有「航班不確定免責權」，載明「因修正班表，延誤，停飛航班所致之任何行程旅館損失，廉價航空及代訂旅行社不負任何賠償責任」，所以有保旅行不便險，對搭乘廉航的旅客特別重要。

此外，只要是因為天候或自身搭乘的飛機機械故障等因素造成班機改降，有些旅遊不便險會給付「班機改降補償金」，保險期間內以給付一次為限 (國泰產險可以兩次)。有這種保障的旅遊不便險不多，目前新光產險、泰安產險和國泰產險的旅平險就有提供數千元定額的班機改降補償金，若真遭遇這種狀況，也算不無小補。

正因民眾關注班機延誤所造成的財務負擔，若要將班機延誤、行李延誤、旅行文件遺失等風險轉嫁給保險公司，應該向產險公司投保，並非人壽公司。

Money101.com.tw 提醒，在比較各家產險「班機延誤」保障內容時，民眾需要特別留意三件事，第一、理賠金為定額給付或實支實付，如已獲信用卡公司附贈的旅遊不便險，自費投保建議選擇定額給付的保障方案；第二、認定班機延誤是否因事故所在地而有賠或不賠的狀況；第三、預定起飛的航班何時公告取消、延誤會影響理賠結果。

也就是說，每家保險公司的旅遊不便險方案不同、保費不同，給付標準自然也不同，有延誤 3 小時就賠，也有延誤 6 小時才賠的；有些規定從台灣出發的飛機若延誤就不賠；有的是規範天災、罷工、劫機造成的延誤不賠。此外，賠償方式有定額的，也有實報實銷的，每家保險公司的條件不盡相同，投保前向保險公司問清楚相當重要。