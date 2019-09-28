螞蟻金服發布「區塊鏈生態策略」：預告年底上線dApp平台

阿里巴巴集團旗下螞蟻金服 9 月 26 日正式發布區塊鏈生態戰略表示，自主研發的金融級解決方案「螞蟻區塊鏈」已經落地 40 多個應用場景，包括：商品溯源、公益溯源、跨境匯款、供應鏈金融和電子票據在內，與多個行業融合。螞蟻金服並預告，螞蟻區塊鏈將在 12 月 12 日上線 dApp 發布平台。

技術上而言，已經能夠支持 10 億帳戶規模，同時能夠支持每日 10 億交易量，實現每秒 10 萬筆跨鏈信息處理能力（PPS）。螞蟻金服集團副總裁蔣國飛還預測 1 年內，將出現一批千萬日活用戶的區塊鏈應用。

同日，螞蟻金服還發表「全民熱鏈」計畫，分成兩大部分執行，一、是合作夥伴權益的升級，包括價值分銷商、在螞蟻 BaaS 上的開發者、共同孵化夥伴；二、則是今年 11 月針對開發者社群開放聯盟鏈。

蔣國飛在會上表示，螞蟻區塊鏈將進一步擴展 Hyperledger 之間的跨鏈合作，提供多樣性的技術服務以外，螞蟻區塊鏈和 Hyperlesger 還在會上發布共同開發的跨鏈產品 ODATS（Open Data Access Trusted Service）。

區塊鏈實驗室負責人張輝表示，OADTS 的技術願景是構建跨鏈通訊基礎設施，承載區塊鏈價值互聯網；從通用安全跨鏈技術角度講，OADTS 具有通用程式設計、資料安全、異構鏈交互操作等特性；從業務價值角度來說，OADTS 具有低沉本跨平臺交互、信任價值流轉、網路靈活擴展等優勢。

此前於 9 月 25 日，螞蟻區塊鏈宣布與德國化學及製藥公司拜耳（Bayer）達成戰略合作，同時，這也是螞蟻區塊鏈在農業領域首次深度應用。根據雙方合作協議，拜耳將在合作中提供作物科學的優勢技術和產品資源，螞蟻區塊鏈則是提供區塊鏈技術、溯源技術及其營銷、物流和金融資源，與拜耳共同建設農業區塊鏈和價值鏈的新生態「新雙鏈」。

蔣國飛表示，雙方這次合作僅僅是一個開始，未來螞蟻區塊鏈將會讓更多傳統產業上鏈，以區塊鏈技術為把手，用信任打造商業社會的通行證。

這篇文章 螞蟻金服發布「區塊鏈生態策略」：預告年底上線 dApp 平台 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』