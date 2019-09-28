Telegram 祭出 40 萬美元宣布「TON 智能合約程式設計競賽」開跑

知名加密通訊軟體 Telegram 9 月 24 日宣布，專為旗下區塊鏈項目 Telegram Open Network（TON）開辦的「智能合約程式設計競賽」已經正式開跑，10 月 15 日結束。據了解，這次競賽將包含 3 項任務，獎金從 200,000 美元到 400,000 美元不等。

頻道公告稱，競賽的首要任務是使用所提供的工具，根據官方競賽文檔中的指示，建立一個或多個智能合約的任務。另外兩項非強制性任務則是針對 TON 虛擬機以及 FunC 提供優化建議，以及查找並提出 TON 測試網的漏洞。

TON 中文社群表示，「距離 TON 主網啟動還有 37 天，實際上，這屬於 TON 官方上線前的大規模測試，因 Telegram 生態內本身有大量的開發者，故 TON 選擇在 Telegram 生態內進行大賽」。

競賽詳細信息指出，Telegram 期望智能合約開發人員至少實現 5 種智能合約中的其一，包括：多重簽名錢包、兩種簡單的 TON DNS Resolver 智能合約、兩方同步支付渠道以及兩方非同步支付渠道。

同時，Telegram 解釋說，TON 區塊鏈漏洞賞金大賽的參與者應提交描述和該漏洞將如何遭利用的示範解說，而若開發人員有辦法從他人錢包中竊取一些資金，來證明 TON 區塊鏈中確實存在漏洞，則除了在智能合約開發人員之間分配得 20 萬美元獎金外，他們還將獲得最高 200,000 美元的獎金。

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