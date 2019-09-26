NASDAQ 100期貨指數30日在台掛牌 未來不排除續在台推費半期貨指數

美國那斯達克 100 期貨指數 (NASDAQ)30 日即將在台掛牌上市，NASDAQ 指數發言人 Rob Hughes 表示，NASDAQ 100 期貨指數納入現代化工業基礎建設、新創與新興科技等科技指標個股，代表全球創新經濟動能，未來也不排除在台推出費城半導體期貨指數。

目前 NASDAQ 在證交所掛牌商品共 5 檔且全是 ETF 指數型商品，包括富邦 NASDAQ 100 單日正向兩倍 ETF(00670L)、富邦 NASDAQ-100 單日反向一倍 ETF（00671R）、富邦 NASDAQ-100 ETF（00662）、國泰納斯達克全球人工智慧及機器人 ETF（00737）。

NASDAQ 30 日即將在期交所掛牌上市的 NASDAQ 100 期貨，這是 NASDAQ100 期貨首次在美國以外的市場掛牌發行，包括 NASDAQ 發言人 Rob Hughes 與 NASDAQ Dorsey Wright 研究暨客戶關係部門主管 Jay Gragnani 今 (26) 日聯袂抵台，舉行媒體說明會，介紹 NASDAQ 100 期貨指數的特點。

Rob 指出，NASDAQ 100 指數期貨成分股幾乎都是科技產業的龍頭企業，包括微軟、谷歌、亞馬遜、蘋果、臉書等大型企業，產業面涵蓋新創、新興科技與現代化工業基礎建設等，比起 S&P 500 成分股摻雜部分「非純科技股」，NASDQA 100 成分股可說是百分之百純科技類股，未來還可能因應汽車智慧化趨勢，將汽車產業例如特斯拉等納入成分股。

Rob 認為，科技不斷推陳出新，尤其是新創科技更是 21 世紀經濟產業新趨勢，而從 NASDAQ 100 期貨成分股來看，包括谷歌、臉書、微軟、蘋果等大型企業都名列其中，而這些產業也確實牽動人類經濟發展，因此從 NASDAQ 100 切入有助於掌握新科技經濟成長動能。

Rob 進一步指出，未來也計畫在與期交所進一步合作，規劃推出費半期貨指數，並進一步延伸至費半正、反向 ETF 相關商品。

