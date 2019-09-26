旅遊更便利！台義互惠 雙邊開放e-Gate快速通關

到義大利旅遊更便利了！內政部長徐國勇今（26）日與義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為等共同宣布，我國成為全球第 8 個可使用義大利自動通關的非歐盟國家，義大利籍旅客來台，也可互惠使用我國自動查驗通關系統（e-Gate），將有助雙方觀光及貿易的發展。

徐國勇表示，今年 6 月我國已與義大利建立可互惠使用 e-Gate，在今日的啟用儀式正式宣布，來台的旅客，只要持義大利 6 個月以上效期的晶片護照，在我國無違反法令的紀錄，都可以免費註冊使用 e-Gate 入出境台灣。

此外，國人前往義大利，不用事先申請，只要在義大利機場閘門前掃描護照照片頁，經過臉部和指紋掃描辨識，就可以自動出入境。

觀光局指出，目前世界上除台灣外，只有美國、加拿大、韓國、澳洲、日本、紐西蘭及以色列等 7 個國家，享有這樣便利又省時的服務。

內政部表示，日前已陸續開放美國、韓國和澳洲使用我國 e-Gate 快速通關，截至今年 8 月底止，這 3 國旅客申請註冊使用總人數已突破 21 萬人，無疑是我國推動信賴旅客計畫的里程碑，政府年底也將完成新一代 e-Gate 的建置，除可加速旅客通關速度外，更有利於我國持續與他國開放互惠使用 e-Gate，打造安全便捷的國境服務。