8月陸客來台年增1成未見衰退 估9月起明顯下滑

交通部觀光局今 (25) 日公布 8 月來台旅客人次，其中陸客來台近 28.3 萬人次，較去年增加 10.1%，今年 1-8 月更突破 228 萬人次，年增 27.1%，由於中國官方是從 8 月 1 日起暫停自由行申請，不少人早已完成入台證申請，因此陸客來台並未出現衰退跡象，預估 9 月起將明顯下滑。

根據觀光局統計，8 月來台旅客總數約為 103 萬人次，年增 8.15%，前五大客源國中，陸客 28.3 萬人次仍居首位，其次是日本 20.3 萬人次，年增 8.7%，港澳旅客 18.6 萬人次名列第 3，不過受反送中影響，較去年同月衰退近 1.4%，第 4 大客源國則是韓國近 9.4 萬人次，年增幅高達 3 成，第 5 則是美國近 4.4 萬人次，年增 5.8%。

今年 1-8 月來台旅客總數近 799.7 萬人次，年增 12.2%，其中，陸客 228.2 萬人次仍穩居第一大客源地，由於中國官方是從 8 月 1 日起暫停自由行申請，團客申請也從 9 月起大幅限縮，因此，8 月陸客來台人次未見衰退，預估 9、10 月起將明顯下滑，甚至將創下近年來最低紀錄。

值得注意的是，政府力推新南向旅客來台浮現成效，今年 1-8 月新南向國家旅客來台普遍呈現正成長，第一大客源國是菲律賓 33 萬人次，年增 15.4%，其次則是馬來西亞 31.8 萬人次，年增 3.6%，泰國年增近 3 成，新加坡、印尼年成長逾 6%。