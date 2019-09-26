

◆盤勢分析

1. 美國 8 月年化新屋銷售報 71.3 萬戶，預期 65.3 萬戶，前值 63.5 萬戶。美日 25 日簽署初步貿易協議後，川普表示，美中貿易協議可能比預期更早達成。標普 11 大板塊有 8 個板塊上揚，資訊科技、通訊服務與非必需消費品領漲，醫療保健、房地產與公用事業領跌。週三美股上漲，漲幅介於 0.61 至 1.78％，美股四大指數短期高檔震盪。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤反彈延續。

(2) 均線：支撐為 10,700 點附近，壓力為 11,000 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向下， 9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 140 點附近，壓力為 144 點附近，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值大於 50，短線偏多但提防拉回。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在月線之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、蘋概、工業 4.0、生技、內需、運動風、金融、車用、運輸等。

5. 史上金額最大的單一商用不動產標售案京華城購物中心，25 日以 342 億價格進行第 4 度標售，結果殺出大黑馬，由京華城大股東 1314 中石化旗下的鼎越開發，以 372 億 1 萬元擊敗出價 300 億的 2542 興富發建設，一舉標得京華城，也坐上新「樓王」寶座。

6. 未來 5G 市場將進入大規模商用化階段，屆時扮演收發天線的射頻（RF）元件將成為 5G 關鍵要角之一，高通（Qualcomm）看準這塊商機將推出完整相關解決方案。法人表示，高通 5G 射頻元件訂單已經獨家委由砷化鎵（GaAs）大廠穩懋（3105），一旦 5G 商機開始進入爆發成長期，穩懋未來訂單可望同步看俏。

7. 蘋果 iPhone 11 系列手機及三星旗艦機 Galaxy Note10 都搭載新世代無線網路技術 WiFi 6，法人看好，今年底到明年迎來 WiFi 6 換機潮，正文（4906）、合勤控（3704）、明泰（3380）、中磊（5388）、神準（3558）都已經小量出貨，建漢（3062）也積極布局，預期最快今年底放量出貨。

