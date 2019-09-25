理專A錢破紀錄 金管會下令揪出未爆彈 銀行半年內全面清查

銀行理專盜用客戶款項的弊案頻傳，今 (2019) 年以來開罰案件已破紀錄，外界關切恐還有未爆彈，金管會主委顧立雄今 (25) 日表示，目前已找銀行總稽核來談，要求落實內控三道防線、「理專十誡」，並要求半年內要全面清查，若之後再發生就會究責到總行。

根據金管會資料，今 (2019) 年到 8 月底止，銀行理專挪用客戶款項的裁罰案件已有 8 件，金管會祭出的罰鍰金額累積已達 5100 萬元，想不到後來又爆發永豐銀、玉山銀理專監守自盜，還在走程序中尚未開罰，但等於今年以來已經有 10 件理專盜領款項弊案，為去年一整年的五倍，裁罰金額勢必破億元。

由於銀行理專挪用客戶資金案件層出不窮，顧立雄今天，要求銀行加強內稽內控，同時已經找銀行總稽核來談，要求銀行要落實內稽內控「三道防線」，包括：業務部門自行查核、法遵部門風險管理、內部稽核；並要稽核按照「理專十誡」規定，檢視各分行理專有無落實。

針對金管會已列舉 5 類型的缺失，其中一項為「未建立行員關聯戶的相關監控」，立委施義芳質疑，關聯戶該如何做監控？

對此，顧立雄回應表示，若自行的關聯戶，內稽內控要建立查核機制，若他行也要透過建檔來管控。

顧立雄強調，「我們已經要求各銀行，在半年內全部清查一遍」，金管會非常重視理專盜用客戶資金之弊端，若在清查過程中，發現有舊案或是理專自首，會依照現有規定處理，例如：罰鍰及解除理專人員的職務。若清查一遍後，有銀行再度發生類似弊端，此時，金管會將升高開罰層級，往上追究到總行的督導主管責任，屆時不會只有罰錢那麼簡單。