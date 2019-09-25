東森購物最快後年賺1股本 在港掛牌計畫暫先觀望

東森購物近年成長動能強勁，為東森國際 (2614-TW) 的轉投資金雞母，東森集團總裁王令麟今 (25) 日更宣示，今年東森購物每股純益 (EPS) 可望達 5.5 元，與去年持平，明年上看 8 元，2021 年將賺 1 股本，維持年年成長趨勢。

不過，東森購物 2020 年在港股掛牌的原定計畫，他則指出，將先觀察香港政經局勢再評估，除港股，暫無在其他市場掛牌的意願，王令麟說，不急著掛牌，「因為不缺資金」。

東森購物迎向 20 周年，今年以來網路業績年增 73%、電話行銷年增 73%、MOD 業績年增 19%、自營美妝保健品業績年增 47% 達 22.8 億元，推升東森購物前 8 月營收年成長 21% 至 112 億元。

若合併草莓網，東森購物前 8 月合併營收 131 億元，年增 29%，內部預計今年草莓網在台灣的營收將較去年成長多達 3 倍，並在大陸、台灣、東南亞和韓國都將於第 4 季會有新的合作夥伴和通路的拓展。

王令麟也相當看好線下實體店的表現，台灣東森自然美整體業績年增 72.9%，正進入展店加速期，預期到 2023 年全台將達 1000 家店，其中直營店占 100 家。

王令麟進一步透露，東森自然美除了在兩岸有實體店，接下來瞄準東南亞市場，除了透過與蝦皮合作快速開展跨境電商版圖，也將於馬來西亞展店，5 年內達 60 家。

至於東森直銷，成立第一年營收已破億元，今年即將挑戰 4.2 億元，明年預計將挑戰 13 億元，同樣處在高速成長期。

而自從跨入寵物事業後，東森寵物雲已達 78 家門市，目前已是全台寵物商業規模最大品牌，預計 2023 年展店達 400 家，達 30% 的市占。

王令麟為東森集團設下長期成長目標，2023 年預計集團總營收力拚達 800 億元，其中，東森購物占 460 億元，自然美 110 億元，東森新聞雲 80 億元，草莓往 50 億元，東森直銷 60 億元，以及其他事業體等挹注，隨著各事業體快速擴張成長，將釋出大量職缺，今日與世新大學簽訂產學合作儀式。