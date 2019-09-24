秋冬國旅團費最高省3000元 港澳、越南線降價多

旅行業品保協會今 (24) 日公布 10 到 12 月各線旅行團參考價格，國內旅遊跟去年同期相比維持平盤，不過因政府祭出擴大秋冬補助，每人最高可望再省 3000 元；國外的部分，港澳因反送中影響，折扣較去年多 2000-3000 元，越南則因天空開放、機位增加，團費明顯降價。

品保協會表示，國旅秋冬旅遊補助從 9 月起實施，其中花東 3 日遊 8000-9000 元，離島金門、馬祖、澎湖、綠島、蘭嶼大約落在 6000-9000 元，可望再補助 2000-3000 元不等。

國人最喜愛的東北亞部分，品保協會指出，東京、京阪神、北海道、九州、四國等團費皆和去年差不多，不過沖繩因機位及飯店取得不易，造成價格難降，從 1.58 萬元調漲至 1.98 萬元；韓國則較去年持平。

東南亞線跟團價格普遍和去年差不多，不過菲律賓宿霧 5 日遊從 2.35 萬元起降至 1.9 萬元起，大砍 4500 元，另外，沙巴、新加坡也較去年同期少了 1500-2000 元，越南則因天空開放、機位增加，團費也明顯降價。

美加線普遍呈現漲價，美西從去年的 3.09 萬元起，漲到 3.69 萬元，加拿大也平均調漲約 3000 元。

歐洲線則互有漲跌，其中，法國從去年的 9.19 萬元降至 8.09 萬元，大幅降價 1.1 萬元，北歐四國也從 9.09 萬元降至 8.69 萬元，不過英國、德國的團費則較去年上漲，義大利則是持平。