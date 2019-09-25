馬來西亞國家通訊社《Bernama》9 月 19 日報導，馬來西亞教育部先前引進的 NEM 區塊鏈應用程式「e-Scroll System」現已向所有公立、私立大學開放使用，旨在透過區塊鏈技術來減緩層出不窮的「學位欺詐案件」。

多年來，馬來西亞「假學歷」問題泛濫成災，這種現象甚至嚴重到可以從網路上的「假學歷工廠」線上採購，迫害真正在埋頭苦讀的莘莘學子，而尤其當醫療保健等關鍵部門被「專業知識人士」矇騙時，也隨之給社會帶來了許多危險。

對此，馬來西亞教育部長 Dr. Maszlee Malik 表示，假學歷問題對馬來西亞的高等教育系統產生了負面影響，並補充說，「 有些人仗著馬來西亞公立大學的聲譽，賣弄假文憑來改善自己的形象。我相信，區塊鏈應用可以改變這種情況」。

教育部長補充說，如今，任何人無論身處何地，隨時都可以通過應用程式和掃描畢業文憑上的 QR 碼來驗證馬來西亞大學任何畢業生的數據，包括：姓名、成績單、畢業日期和學位等級。

瑞士、日本也在打擊假學歷

另一方面，瑞士聖加侖大學（University of St. Gallen）也在 9 月 19 日宣布，已跟區塊鏈新創公司 BlockFactory 合作引入區塊鏈試點項目，並將使用其認證解決方案在以太坊區塊鏈上登記不可被篡改的文憑。為了有效打擊學歷造假的問題，這個系統據稱可以在幾秒鐘內驗證到學位的真實性。

區塊客今年 2 月報導，跨國企業集團索尼（Sony）宣布和 IT 硬體設備公司富士通（Fujitsu）達成合作關係，並將利用「加密數據庫」來打擊假學歷。

據稱，該數據庫採用區塊鏈技術，旨在防止外國人士利用偽造的語言能力證明文件來獲得日本留學居留身分。索尼全球教育公司（Sony Global Education）、富士通有限公司和富士通研究院三方共同表示，會進行實際試驗，以評估區塊鏈技術在課程記錄管理和處理數據的實用性。更廣泛來說，是要理清與評估區塊鏈技術在教育領域的可用性及相關的問題和需求，並提出在社會中實施區塊鏈技術的一個可行商業模式。

這篇文章 遏止假學歷亂象叢生！大馬教育部區塊鏈應用「e-Scroll」正式開放使用 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』