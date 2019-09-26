韓國加密貨幣交易所 Upbit 9 月 20 日發出公告稱，9 月 30 日起將不再支援 6 種匿名幣的交易服務，包括：門羅幣（XMR）、Dash（DASH）、Zcash（ZEC）、Haven（XHV）、BitTube（TUBE）和 PIVX（PIVX），理由同樣是為了順應國際防制洗錢金融行動工作組織（FATF）於今年 6 月發布的監管指南。

據了解，Upbit 最初是在 9 月上旬宣布將對這 6 個幣種進行調查，予以確定這些匿名幣「是否符合 FATF 監管指南中所列出的要求」。一般而言，匿名幣在公開帳本上進行交易時，並不會暴露交易者的地址或身份。

礙於監管壓力，目前已有部分交易所選擇將匿名幣下架，而並未選擇遵守額外的風險管理要求。今年 8 月，Coinbase UK 放棄支援 Zcash 交易服務。9 月 10 日，OKEx 韓國站宣布下架門羅幣、Dash、Zcash、Horizo​​n 和 SuperBitcoin，並表示這些加密貨幣「不符合」FATF 今年 6 月發布的準則。

同樣的，Upbit 在聲明中提到，匿名幣遭下架的主要原因是為了預防洗錢，以及阻止外部網絡流入資金。Upbit 繼續寫道，「一些加密資產可以選擇性利用項目的匿名性，這也是我們終止這些必中的交易服務的原因。」

區塊客今年 6 月報導，FATF 發布有關監管加密貨幣的建議，要求「虛擬資產服務業者」在移轉企業之間的資金時，必須遵守「轉帳規定」（Travel Rules），並做到以下這點：「獲得並持有所需和精確的源頭方 (匯款方) 訊息和受款方 (收款人) 的訊息，並將訊息提交給受款機構… 如果有的話。此外，各國應該確保受款機構… 取得並保存所需（不一定準確）的匯款方資訊以及所需和精確的受款方資訊…。

加密貨幣調研機構 Chainalysis 的政策負責人 Jesse Spiro 表示，「這被視為匿名幣存在的巨大障礙」。他預計會有更多交易所下架匿名幣。

實際上，從加密貨幣市場的表現中可見，各界對匿名幣的前景並不樂觀，門羅幣、Dash 和 Zcash 的累計市值約為 25 億美元。自 6 月中旬以來，門羅幣價格下跌 30％；Dash 價格下跌超過 40％；Zcash 下跌約 50％。

這篇文章 韓國交易所 Upbit 跟風下架匿名幣：同樣為了迎合 FATF 新規 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』