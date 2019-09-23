美國子行疑遭賤賣 永豐銀吹哨者張晉源被告背信罪

永豐金 (2890-TW) 及永豐銀行今 (23) 日發布重訊，針對出售子行美國遠東銀行專案負責人、永豐銀前總經理張晉源負責出售美國遠東銀 (FENB)，疑似有隱匿實際的資產價值，依違反金控法及銀行法控告張晉源背信罪。張晉源也是於 2017 年揭露永豐金一連串弊案的吹哨者。

永豐銀發言人蕭隆祺表示，該行於 2016 年 7 月 8 日召開臨時董事會，通過處分 SPB 的 100% 股權予美國公司 Cathay，因為 SPB 擁有 FENB 股權，處分金額 3.53 億美元。永豐銀表示，因主管機關接獲民眾陳情函，指稱本交易有若干疑點，因此永豐銀開始著手調查，且該董事會並要求列入定期追蹤報告事項。

永豐銀委任律師恆業法律事務所律師林繼恆表示，自 2016 年 10 月起，基於金管會民眾陳情來函及金控董事會要求，歷經近三年進行相關釐清及調查，今 (2019) 年 6 月間經訴訟取得財務顧問公司摩根士丹利提供的郵件，並逐一檢視，發現當時專案負責人永豐銀行前總經理張晋源，刻意隱匿實際出售資產的價值，涉有未有於董事會中充分揭露 FENB 高達 6928 萬美元的「遞延所得稅資產備抵」及「備抵壞帳迴轉價值」的這兩筆價值，合計約當新台幣 21.5 億元。

此外，永豐銀委任律師國際通商法律事務所律師傅祖聲表示，張晉源在整起投資案中，竟要求專案小組違反公司規範，使用私人電子郵件處理本交易案，且不僅在事後未告知公司，也拒絕提交相關檔案紀錄；另明知 Cathay 已於 2016 年 6 月 30 日召開董事會通過此交易案，卻聲稱買賣雙方必須要在 2016 年 7 月 8 日同日召開董事會通過此案，不顧當日為颱風放假日，處理程序顯有不合常規。

蕭隆祺表示，張晉源於 2015 年至 2016 年間負責處理本交易案，期間擔任永豐金財務長、永豐銀行總經理及董事，具有金控法、銀行法及公司法所規定負責人的身分，為確保公司及股東的權益，因此於今天以涉違反金控法、銀行法等，依法對張晉源提起背信罪提告。