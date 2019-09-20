資金行情加溫 IC設計多檔直奔漲停

美中貿易戰持續延燒，隨著中國去美化成定局，台 IC 設計廠可望獲得更多新訂單機會，營運表現看俏，加上資金行情加溫，今 (20) 點火 IC 設計族群，其中包含立積 (4968-TW)、揚智 (3041-TW)、通嘉 (3588-TW) 與迅杰 (6243-TW) 等，各擁利多吸引資金卡位，盤中直攻漲停，另外世芯 - KY、威盛與致新等股價，表現也亮眼。

立積受惠去美化題材加持，立積股價再寫新高，由於近期加入華為供應鏈，在 5G 基地台訂單挹注下，下半年營運看增，法人看好，立積下半年訂單能見度高，營收可望逐季成長，預計第 4 季挑戰歷史新高。

世芯 - KY 則受惠 5G、AI 等新科技帶動，NRE(委託設計) 需求成長，還有 ASIC(特殊應用晶片) 開始放量，第 4 季可望迎今年營收高峰。

手機大廠聯發科 (2454-TW) 也受惠 5G 帶動，近期頻獲外資點名看好，外資看好聯發科 5G SoC 進展，明年上半年將挹注營運，加上第 2 顆 SoC 瞄準中低階市場，最快明年下半年開始挹注營收，營運動能看增，外資也調升目標價，今日股價收 386.5 元，漲幅近 2%。

不過，IC 設計中也有弱勢股，如虹冠電、聯詠、智原等，皆有近 2% 的跌幅，其中聯詠第 4 季表現仍將有撐，估將優於第 3 季，動能來自 OLED 驅動 IC 加上明年東奧到來前，電視晶片需求成長，不過聯詠近期股價走勢疲軟，今日表現也不佳，終場收跌逾 2 %。

法人指出，美中貿易戰迫使中國客戶去美化，美系客戶去中化，台 IC 設計廠有機會獲得更多訂單機會，加上 5G、AI 新科技觸及的應用持續擴張，可望帶動台 IC 設計廠營收成長，中長期營運有撐。