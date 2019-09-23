神氣小鎮展土地氣力　遶進北港

文字 • 蘇曉音 攝影 • 高大鈞 插畫 • 陳于峰

(插畫者．陳于峰)

位在雲林縣西南端的北港小鎮，

一直以來，就是當地農作物的集散地，

更有香火鼎盛的媽祖廟，

聚集四面八方而來的信徒，

讓小吃因此蓬勃了起來；

而廟宇與信仰的需求，

繼而衍生出各具特色的民俗工藝，

加上在地的歷史遺跡，

走在其中能一窺小鎮的絕代風華。

車還未開進最熱鬧的中山路，我問：「為什麼北港在雲林？台北的南港因在基隆港以南，稱為『南港』，那北港到底在哪個港口以北呢？我怎麼找不到這個港口？」在地人回答我：「這跟地理位置沒關係，關鍵是優雅。」仔細了解才知道，最初居住在此的平埔部落名為「Ponkan」，被閩粵移民音譯為「笨港」，後來才轉為「北港」。

清康熙 33 年（西元 1694 年）時，佛教臨濟宗第 34 代僧「樹璧禪師」，從湄洲天后宮奉請一尊媽祖神像。6 年後，在今媽祖廟前左側建了祠堂，媽祖信仰落地生根，不但凝聚在地信仰，後來更影響全台，每年農曆 3 月 19 日起，媽祖娘娘誕辰祭典，小鎮擠進眾多信徒，今日成了全台重要的宗教活動之一。

300 多年前居民捐款合建「天妃廟」（百多年後改名「朝天宮」）開始，廟宇工藝成了許多工匠、藝師的舞台，就像西方藝術家為教堂繪圖般，它是極神聖的工作，廟宇工藝與信仰力量，在此結合凝聚成一股向心力，將信徒的心緊緊相繫。

北港本就是貨物集散地，加上絡繹不絕的香客，加速小吃發展，以廟為中心，方圓 1 公里內，可品嘗到許多在地滋味。來趟北港，感受這片土地的真與美。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1662 期。

來源：《商業周刊》 1662 期

更多精彩內容請至 《商業周刊》