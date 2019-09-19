技嘉、昭輝等6家台商回台 投資總額近6000億元

台商回流一波波，經濟部今 (19) 日再通過長華科 (6548-TW)、復盛精密工業、技嘉 (2376-TW)、全漢企業 (3015-TW)、昭輝實業 (1339-TW)、衡欣醫療器材 6 家台商帶來超過 84 億元投資、783 個就業機會。截至目前，已有 140 家廠商響應，總投資金額逾 5926 億元。

經濟部表示，長華科從南台灣小工廠發跡到併購日商跨國集團，一躍成為全球主要 IC 基板領導廠商，在美中貿易戰後，為了因應封測廠客戶返台擴廠及國外客戶轉單需求，規劃投資 30 億元在高雄楠梓廠區，擴建廠房與新增設備，供應客戶所需的封裝材料導線架，以創造新優勢與新能力，擴大導線架市占率。

復盛精密的 IC 及 LED 導線架主要應用於半導體封測及光電產業，但因美中貿易戰導致整體產能利用率大幅下滑，加上主要客戶封測廠超豐 (2441-TW)、日月光半導體等皆要求由台灣生產出貨，因此，將投入 6 億元利用新竹科學園區及湖口工業區現有廠房建置新產線，導入全智能生產設備，開發新產品 MID-LDS 封裝基座技術，以擴大未來市場需求。

全球板卡三巨頭之一技嘉，決定在台擴大投資高精密製程，生產高階電競用、高速運算網通伺服器、工業電腦、5G 與車載電子相關的主機板與顯示卡，短期將投資近 8 億元在現有桃園南平廠區導入自動化產線與設備，以滿足美國出貨需求，中長期則增建二期智慧型工廠，維持營運成長。

電源供應器大廠全漢以及汽車塑膠零件製造廠昭輝，也決定將研發能量、製造專業及高附加價值的核心技術研發留在台灣，全漢將投資逾 4 億元興建桃園三廠，昭輝則規劃投資 6 億元擴建彰濱工業區廠房，增設汽車零配件產線。

衡欣醫療器材是美律 (2439-TW) 挾全球電聲龍頭之姿布局生醫事業的新動能，原以深圳為主要生產基地，42% 銷往美國，為了滿足客戶需求並降低美中貿易戰衝擊，決定投入 30 億元擴建台中潭子廠房增加產能，將以高附加價值電聲產品為主，可望帶來 406 個本國就業機會。

經濟部指出，全球知名信評機構惠譽也肯定政府政策推動促使台商資金回流，使台灣仍在美中貿易戰中受惠，顯見台商回流成效已獲國際認證。