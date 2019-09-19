尹衍樑獨子尹崇堯接任南山人壽代理董座 金管會將面試

南山人壽董事長杜英宗前天遭金管會停職兩年，事隔兩天，南山人壽今 (19) 日公告將由南山大股東尹衍樑的兒子尹崇堯接任代理董事長，對此，金管會保險局長施瓊華表示，尹崇堯當過三年南山董事，初步來看符合專業資格，但因南山人壽是「特殊公司」，會請他來面試。

南山人壽傍晚才公告代理董事長將由南山大股東尹衍樑的兒子尹崇堯接任代理董事長，尹崇堯是尹衍樑的獨子，2016 年開始進入南山人壽董事會，至今已擔任南山三年董事。

南山人壽表示，尹崇堯服務於南山人壽三年期間，除擔任董事長特助一職，並歷任商品部、精算部及客戶服務等部門，透過參與跨部門會議與專案執行，熟悉公司內部管理與實務運作。尹崇堯擁有牛津大學博士及碩士學位，現任南山人壽董事、南山產物董事、潤泰全球董事、潤泰創新董事、潤泰精材董事、潤弘精密董事。

金管會今天例會召開的同時，施瓊華表示，南山還沒提報此人事案過來，尹崇堯當過三年南山董事，因為董事長需符合專業董事資格，目前看初步算是符合專業資格，但還是要看南山報上來的情況。

施瓊華表示，南山人壽董事長推選出代理董事長後，就可以直接執行董事長職務，金管會的資格審查會事後審查，但此資格審查，因為南山人壽是「特殊公司」，會請尹崇堯來面試。

由於尹崇堯現年才 36 歲，為英國牛津大學法律博士，一旦接手南山人壽，將成為保險業最年輕的董事長，且將掌管保戶多達 623 萬的大型保險公司，以及最重要的是新系統境界系統持續改善的爛攤子，因此備受矚目。

南山人壽表示，尹崇堯代理期間自明日 (9/20) 起為期二年，將遵照主管機關指示回歸專業經理人經營，有關代理董事長之程序，將依相關規定辦理。