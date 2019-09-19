經部通過3家中小企加速投資 總金額逾190億元 逾50家排隊中

經濟部投資台灣事務所今 (19) 日核准寶嘉誠工業、久允工業、薪宇科技 3 家中小企業加速投資逾 10 億元，可望創造 70 個就業機會。截至目前，已累計 30 家通過審核，總投資額超過 190 億元，目前還有逾 50 家排隊審核中。

經濟部表示，寶嘉誠工業是 100% Made in Taiwan 自行研發製造工具機分度盤與高精度旋轉工作台，產品 50-60% 外銷日本、歐洲、美國等地。近年積極研製高階智慧倉儲系統，並參與台中市府與工研院合作的「智慧機械、智慧製造」專案，一條龍承製「AI 彈性製造系統自動化倉儲」，突破以往僅能由德國 LIEBHERR、芬蘭 Fastems 及日本 EBA 等國際大廠供貨的限制。

寶嘉誠為了擴增產能以因應業務逐年成長，將投資逾 5 億元在台中烏日區新建營運總部與廠房、招募 24 名本國人才，不但可提升台灣精密機械自製能力的全球能見度，更協助國產高階工具機業者取得國際競爭優勢。

久允工業以自有品牌「KWCT」提供 MIT 世界好鋸，外銷比重超過 90%，成為享譽國際的鋸業產品龍頭。近年來積極研製醫材器械、特殊高級手工具及電動工具用鋸等高階品項，朝智慧製造轉型，為了達成零件全面自製，決定持續投入資金在現有南投南崗工業區廠區新增智能產線，將智慧製造比例提升 4-5 倍，以降低成本提升競爭優勢。

高純度石英載具是半導體製程中不可缺的核心輔助耗材，薪宇科技以 100% 台資致力發展半導體、二極體、光電、通訊、太陽能等產業所需的石英元件，不但掌握鑽圓、自動火拋光等多項獨門技術，也成為全國唯一有能力從研發設計生產一條龍的製造商。

由於廠房老舊加上產能不足，薪宇規劃投入逾 3 億元擴建廠房，導入自動化及智慧化設備，用以生產半導體設備 8 寸蝕刻、擴散製程與 12 寸蝕刻製程用的石英載具，可就近滿足客戶需求，更能降低客戶耗材成本，加速國產取代進口，帶動台灣石英產業技術成熟發展。