砷化鎵產業需求增溫 全新一度攻漲停

砷化鎵三雄 8 月營收創下新高，龍頭大廠穩懋 (3105-TW) 更釋出產能滿載，年底將擴產計畫利多，帶動族群股價今 (18) 日同步大漲，穩懋午盤前大漲逾半根停板，全新 (2455-TW) 更一度攻上漲停板價位，雙創近期波段新高，宏捷科 (8086-TW)、IET-KY(4971-TW)、環宇 - KY(4991-TW) 表現也同樣強勢。

穩懋總經理陳國樺日前表示，現階段廠能接近滿載，因應客戶需求，已有新擴產計畫，預計月產能將從現在的 36000 片提升至 41000 片，第 4 季機台將持續進駐，預期明年第 2 季就能開始貢獻營收。

展望下半年，陳國樺表示，仍維持法說會看法，預期手機功率放大器 (PA) 需求將持續成長，預估本季營收可季增 3 成以上，而依往例來看全年高峰多落在第 3 季，第 4 季約季減約 1-2 成，但目前第 4 季接單不差，表現可望優於往年。

美系外資也出具報告看好，對穩懋維持買進評等，主要因素來自預期 5G 通訊設備的需求成長、行業內越來越多代工需求，以及看好未來蘋果 iPhone 手機的 RF 射頻元件、3D 感測需求，目標價喊至 310 元。

全新預期本季仍可優於第 2 季，客戶拉貨、訂單狀況皆良好，將持續配合客戶調整，預期未來營運將仍由射頻元件 (RF)、VCSEL 雙引擎帶動，推升營運成長。

宏捷科近年來也積極開發自有射頻元件、VSCEL 技術，加上新建二廠將於明年第 1 季完工，預期有助整體訂單動能加溫，產能利用率提升。