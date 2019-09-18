〈銀行搶攻開放銀行〉Open Banking正夯 場景金融服務「打群架」時代來臨

「開放銀行」(Open Banking) 即將改變金融生態系，讓金融服務透過「打群架」方式，更符合貼近民眾的場景金融，包括凱基銀、台新銀、中信銀、華南銀等都積極搶進 Open Banking。

過去客戶的帳戶資料、金融數據，是銀行各自擁有的資產，但所謂「開放銀行」，是指銀行透過與第三方平台合作，以開放 API 共享金融數據資料，也將金融數據的主導權還給消費者，使消費者可以獲得更多元的金融服務。

首先，先了解開放 API，第三方開發者串接開放 API 後，可更方便取得企業內部的資料，藉此開發更多新應用，目前在非金融業上已經大舉應用，創造了龐大的「API 經濟」。

過去企業單打獨鬥各自打拚，但現在因為開放 API 的串接，企業可以獲得彼此間異業結盟的更大利益，對使用者來說，不用再使用各個程式才能繁瑣享受服務。

回到金融業來看，開放 API 延伸到金融業者，以開放 API 共享金融數據，就是「開放銀行」的概念，在此服務下，帳戶資料由開戶人有權決定是否對其他業者開放使用。

對於 Open Banking，民營銀行走的速度較快，凱基銀早在 2017 年 11 月首創開放 API 服務「KGI inside」，至今已陸續與記帳、支付及社區繳費等 APP 業者合作。

例如，凱基銀與 CWMoney 理財筆記 APP、PChome 網路家庭集團旗下 Pi 行動錢包合作，都是將生活繳費功能內嵌在金融科技 App 裡，其中，CWMoney 理財筆記 APP ，從靜態的記帳，變成可以數位記帳與生活繳費一氣呵成。

目前，台新銀行也與麻布記帳、財金資訊公司、政治大學、日本「Buy 日貨」購物網站合作，搶攻存款利率、匯率資訊、信用卡手續費、ATM 位置等金融場景應用。

中信卡紅利點數兌換 API ，也已與國內最大超商業者 7-ELEVEN、最大電信業者中華電信等商戶串接，用戶可於合作商家轉換、折抵點數，新創業者透過點數支付模式能創造更多元的收入機會。

不讓民營銀行專美於前，華南銀行也與財金資訊公司、Fintech Space 金融科技創新園區及政大金融科技中心合作，拓展網路收單、付款、餘額查詢、身分認證等業務。