作為日本第 20 家成功獲得營業牌照的加密貨幣交易商，即時通訊巨擘 Line 宣布，旗下交易所 Bitmax 正式於 9 月 17 日上線。

獲得日本金融廳核准

區塊客先前報導，Line 旗下區塊鏈子公司 LVC Corporation 的註冊是在 9 月 6 日完成。根據該公司聲明，Bitmax 最初將可讓用戶交易包括比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、瑞波幣（XRP）、比特幣現金（BCH）與萊特幣（LTC）在內的 5 種主流加密貨幣。

除了 Bitmax 以外，日本近期新增的交易所包括：樂天集團旗下交易所 Rakuten Wallet 以及 SBI 控股（SBI Holdings）的加密貨幣交易所 SBI VC Trade。

允許入門者進行小規模交易

根據聲明，在日本擁有 8,100 萬用戶的 Line 即日起，接受用戶透過其行動支付服務 Line Pay 接受入金（存款）與出金（提領），同時也可透過 Line Wallet 獲得加密貨幣交易服務。

新推出日本交易所 Bitmax 歡迎入門者進行金額低於 1,000 日圓（相當約 9 美元）的小規模加密貨幣交易。

Bitmax 與 Bitbox 有何區別？

其實 Line 去年 7 月已在新加坡設立加密貨幣交易所 Bitbox，其營運範圍涵蓋全球，但唯獨排除日本與美國。據了解，其中最大的原因在於並未取得在日本營運牌照。因此，Bitmax 也可稱得上是「為日本人量身打造」的加密貨幣交易所。

過去，Line 不斷積極擁抱加密貨幣和區塊鏈技術。例如在 2018 年，Line 推出名為 LINK 的原生加密貨幣，以及基於代幣的區塊鏈網絡 LINK Chain，允許去中心化應用程式（DApps）直接在 Line 的通訊平台上應用，讓整個運作不僅侷限於虛擬代幣。

區塊客本月稍早報導， LINE 日前發布旗下加密貨幣 《LINK 白皮書 2.0》，不僅討論到 LINK 進一步的擴大策略，還著眼於 LINK 整體生態系統的發展藍圖，接下來的主要事務包括：將 LINK 串接到 Line 服務；發佈 LINK 錢包；推進 Dapps 發展協會「LINK dApp Ecosystem」；通過 Dapps 擴增 LINK 生態系統內參與企業的數量。

這篇文章 獲日本營運執照！Line 旗下加密貨幣交易平台 Bitmax 正式上線 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』