〈南山人壽遭重罰〉保險業今年罰單近億元 南山就苦吞5460萬元、占比55%

2019 年可說是南山人壽、南山產物最難度過的一年，連同今 (17) 日，金管會已對南山重罰 5460 萬元，光是南山人壽一家公司，就達去年全體壽險業全年的裁罰金額 5670 萬元的八成五，也是創金融業單年最高遭罰金額。若以今年來看，已對保險業者開出 60 張罰單，共開罰近億元、達 9890 萬元，等於南山人壽與南山產險就占今年整體保險業罰鍰的 55% 以上。

第一罰：片面變更收費方式 波及逾 3 萬張保單 遭重罰 600 萬元

南山人壽 2017 年底裁減了收費員，當時寄通知單給保戶，明訂保戶若在 2018 年 1 月底前未回覆，就視為同意變更收費方式，被金管會認定為「片面變更保單收費方式」，波及 3 萬多張保單權益受損，甚至有 256 張保單停效、2407 張保單墊繳。

雖然，南山人壽事後「亡羊補牢」，受影響的保單全數聯繫過一遍，沒讓保戶的保單效力真的停效，保單墊繳的費用也全數返還，不過，金管會 4 月 18 日還是裁定，這是保險史上首度發生的案例，保險業有別一般行業，資金大部分來自於保戶，做任何決策前更應全盤謹慎考量再執行，而非事後補救，因此保險局最終決議，對南山人壽重罰 600 萬元。

第二罰：投資有 6 大缺失 再被開罰 180 萬元

金管會於 4 月 19 日再度開罰，主因是南山人壽投資國內股票或外匯操作有 6 大缺失，因為違反保險法，依法核處罰鍰新臺幣 180 萬元，並給予 5 項糾正。

第三罰：資安、個資缺失 遭罰 240 萬元

保險局 5 月 17 日又再抓到南山人壽在資安跟違反個資法上的缺失，包括：網路投保旅平險沒有進行客戶姓名檢核作業；也發現網路投保的個資可以複製到個人電腦，沒有任何稽核軌跡及管控措施等，因此再對南山人壽開罰 240 萬元。

第四罰：炒股案 再開鍘 660 萬元

南山人壽去年 7 月爆出內部負責操盤台股鉅額資金的葉姓經理人，私自買股後，再用 LINE 群組發訊息給 200 多組員上車，有涉嫌炒股、經營地下投顧公司之嫌，但是，南山人壽早在去年 5 月下旬就知道此案，但卻到 7 月才通報保險局，只因為「週刊要報才趕緊通報」，隱匿長達 2 個月，甚至有想一手遮天嫌疑。

金管會接到南山通報，去年進駐南山人壽金檢，發現南山人壽辦理國內股權人員利益衝突防範機制，還有重大偶發事件通報等程序都有重大缺失，5 月正式針對南山人壽開罰 660 萬元，並命南山人壽立刻解除葉姓經理人職務，該名經理人 5 年內不得重回保險業。

第五罰：境界成就系統頻出包 共重罰 3780 萬元

南山人壽因為新系統「境界成就計畫專案」頻頻出包案，金管會今 (17) 日祭出史上最大懲處，重罰 3000 萬元，連同子公司南山產物、加上一起保險業務案一共被罰 3780 萬元，並下令董事長杜英宗停職兩年，且停職期間不得支付杜英宗任何報酬與福利，同時命南山人壽停止銷售投資型保單，直到投資型保單系統改善為止。

據保險局的統計，若以對壽險公司開罰金額來看，過去史上最高的罰單，是去年 4 月的遠雄人壽，罰鍰高達 1440 萬元。第二是 2007 年統一安聯人壽被罰 1320 萬，第三就是去年的富邦人壽 1260 萬元。不過，南山人壽今天的一案遭罰 3000 萬元，已經改寫上述紀錄，加計子公司及一起保險業務案，一天裡就遭罰 3780 萬元，也是破紀錄，另外，今年以來累計被開罰金額也創下單一壽險公司最高的紀錄。