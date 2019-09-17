防價格風險 中國業內呼籲快推豬肉期貨

受到非洲豬瘟疫情影響，中國豬肉價格大幅攀升。而面對居高不下的豬肉價格，多數生豬養殖企業並未從中受惠，反而因為豬肉價格不斷走高，導致生產經營風險越來越高，已有不少企業呼籲能夠盡快推出生豬期貨，以減少營運風險。

今年 8 月份是中國生豬價格月增率最大的一個月，一方面在於供給端，7 月份生豬產能月減幅度約 10%；另一方面，從過去歷史經驗來看，7 月份生豬屠宰量開始回升，同時需求也回溫。

而今年中國豬肉價格大漲，已經帶動逾 20 檔豬肉概念股飆升。根據 Wind 豬產業指數由從初至今的漲幅已超過 80%，其中，新五豐、益生股份、正邦科技 3 檔個股今年以來的漲幅均在 200% 以上。

中國是世界上生豬生產量最大的國家，佔全球比重約 60%。但受到諸多因素影響，長期以來中國生豬價格波動大，特別是今年以來的大漲行情，業內均擔心一旦生豬產量回升，豬肉價格恐面臨崩盤。

因此不少產業人士呼籲，應當盡速推出生豬期貨，以降低企業未來可能面臨的價格風險。

(資料來源: USDA) 中國豬肉產量與消費量，單位: 千噸

中國生豬產值巨大，整個產業鏈市場規模高達人民幣 3 兆元，而這塊大餅也吸引不少科技大廠的興趣。

如阿里巴巴在去年宣布將把 AI 技術導入到養豬產業。目前阿里雲在 AI 養豬這個計劃已經累計投入數億人民幣，預計到 2020 年，將可產出生豬 1000 萬頭。

而根據阿里雲指出，去年這項技術在四川的一家養殖場進行試驗，成功讓母豬平均生產量多 3 頭，幼豬的死亡淘汰率降低 3%。

另一家科技公司京東則在去年 11 月，成立京東農牧子公司，並推出豬臉辨識智慧養殖方案。通過豬臉識別來觀測與記錄每隻豬的體重、生長、健康情況，同時還能自動調節風機、水簾、暖氣等設備，控制豬舍溫度、濕度等。

