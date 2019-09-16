大城建設30週年  二代接班更靈活

說到台中首購宅的重量級建商，「廍子王」大城建設是絕對不能跳過的一頁；大城不僅在台中 8 期推出代表作「大城凱旋門」、「大城新紐約」 等案，近 10 年更在深耕 10 期、廍子區段徵收區的推出透天別墅與首購大樓，帶動了 74 號快速道路東側的建設腳步，目前在廍子地區的土地存量至少還有 5000 坪。如今適逢 30 週年、2 代接班的賴亮成，不但導入餐廳商家優惠聯名的「大城小食光」，還引進高雄神諭咖啡團隊進駐接待中心，採取靈活的市場布局策略，將帶給市場更貼近生活的新購屋經驗。

出身國貿財務、目前身為董事長特別助理的賴亮成，主要負責行銷企劃、一邊跟著董座賴源釗參與公司重大決策，他認為「有別於疊價的市場競爭，大城將採取『客戶買得起』的反向思考，透過深耕在地、靈活策略，來布局下一個 30 年。」

再者，賴亮成與父親達成共識，大城將首次跨入跨入飯店、商用不動產項目，導入大型國際品牌如希爾頓、洲際、萬豪、凱悅等精品酒店品牌進入中台灣，可謂替大城帶來不小變革，這也是二代接班後、賴源釗逐漸願意放手接班的第一步。

賴亮成推出的「大城小食光卡」成功虜獲在地居民的心。（圖 / 鉅亨網資料庫）

談起深耕廍子區段徵收區，大城營建機構 10 年來在當地蓋了 14 座建案、超過 2000 戶住宅，包括「七月沐樂」、「五月天嵐」、「一月春雨」、「九月采掬」等，別出心裁地透過四季節氣為社區命名；為了讓住戶「更貼地」的享受慢活生活，賴亮成主導推出大城「小食光卡」，結合在地餐廳、店家推出打折優惠，更預計在 11 月舉辦一場千人爵士音樂、野餐派對，要與已購客、新客戶同樂。

此外，愛喝咖啡的賴亮成更表示，未來將在廍子打造一座藝文休閒的咖啡接待中心，改成「以『家』的形象打造出咖啡廳及接待會館，希望能帶給客戶更多創新服務項目。」

賴亮成認為，當前年輕人購屋重 CP 值更勝品牌，未來大城將持續提供精裝修、給首購的好宅，甚至在預售階段針對格局、裝潢、風格甚至使用需求即提供高度客制，進一步來滿足客戶需求。

過去兩年、一年只推出 2 案，今年大城營建機構看好房市，一口氣推出 5 案上市，產品跳脫以往首購市場 30~40 坪的主流設定，一方面下修坪數，推出含車位總價不到 800 萬的「四月泊樂」，另一方面則推出總價不到 1500 萬，但享有舒適四房大空間的「十二月滿」。大城推案的策略，除了將重心放在北屯區首購宅外，西屯、南屯區。

包括機捷特區敦富二街首購宅案，預計 10 月推出 2 至 4 房，輕鬆付款將成為最大優勢；大城東山路新案則擁有 4 面臨路、面對 6000 坪公園的條件，地段可稱為「10 期地王」；產品設定 36 坪，朝向全齡宅、二代宅方向規劃。而位於單元一、走精緻小豪宅的「大城仰雲」1600 坪基地留設千坪花園與泳池。