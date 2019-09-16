打造台灣金融獨角獸 顧立雄提三大利基、一大方向

金融科技創新園區 (FinTechSpace) 營運滿週年，金管會主委顧立雄親自舉行成果發表會，談到台灣是否有機會養出自己的金融獨角獸 (新創業者市值逾 10 億美元)，顧立雄表示，看過今天的成果發表後很有信心，但是必須到海外市場，台灣金融科技有三大利基，建議一個大方向就是可以發展新南向，光靠台灣市場無法養出足夠市值的金融獨角獸。

金融科技創新園區去年 9 月 18 日開幕，顧立雄表示，如今園區營運漸上軌道，成果也豐碩；進駐園區的新創中，已有 1 家登錄創櫃版，5 家獲得超過百萬美金投資，11 家市值突破新台幣 1 億元，40 項業務與國內金融機構合作。

對於台灣是否有機會養出自己的金融獨角獸，顧立雄表示，台灣金融科技還有很多發展空間，因為金融業很積極投入，且目前只是開端而已，台灣金融科技有三大利基，首先，未來金管會將整合電子支付、電子票證，將帶動整個支付的生態圈。

第二，是開放銀行（OPEN BANKING），只是現在要先解決個資保護問題、資安議題，解決後，未來若能再進一步擴展到消費者的資訊可以分享、整個交易系統的開放，那麼帶起的金融科技發展將充滿無限想像。

第三，純網銀的設立，未來純網銀開業後，預期將帶動整個數位金融大步向前走。

顧立雄進一步表示，台灣的金融科技還有無限發展的可能性，尤其在看過今天的成果發表後，更有信心，以他主觀來說當然希望台灣可以有自己的金融獨角獸，但目前客觀來看仍未看到。

顧立雄表示，光靠台灣市場是不夠的，要達到獨角獸的門檻一定要到海外市場去，尤其是技術層面，現今的東南亞數位金融的發展是無遠弗屆，主要是許多東南亞國家的島嶼太多，沒有銀行在設實體分行的，因為那成本太高了，加上現在東南亞人是人手一機的時代，在此人口紅利的情況下，發展數位金融有很大的潛力，且國銀在東南亞擴增分行不易，不管是菲律賓、印尼等新南向，都可以與新創業者一起開拓新南向的金融科技市場。